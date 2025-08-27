Amerika Serikat telah menyepakati secara prinsip pembebasan tarif sebesar 19 persen atas ekspor minyak sawit, kakao, dan karet dari Indonesia. Kebijakan yang sebelumnya diberlakukan sejak 7 Agustus lalu oleh Presiden Donald Trump ini akan dicabut setelah kedua negara menandatangani kesepakatan akhir.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam wawancara dengan Reuters mengatakan “Kami masih menunggu respons mereka, tetapi pada dasarnya prinsip pembebasan ini sudah disepakati untuk produk-produk yang tidak diproduksi di AS, seperti sawit, kakao, dan karet. Tarifnya akan menjadi nol atau mendekati nol.”

Selain membahas tarif, kedua negara juga membuka peluang kerja sama investasi. AS disebut tengah mempertimbangkan investasi pada fasilitas penyimpanan bahan bakar di Indonesia bersama Lembaga Pengelola Investasi Danantara dan perusahaan energi milik negara Pertamina .

Kedutaan Besar AS di Jakarta hingga kini belum memberikan tanggapan resmi. Indonesia adalah eksportir minyak sawit terbesar dunia sekaligus salah satu pemasok utama karet.

Indonesia sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, menjadi salah satu negara pertama yang mencapai kesepakatan tarif dengan Trump pada Juli lalu. Namun, Jakarta tetap dikenakan tarif yang sama dengan Thailand dan Malaysia, hanya sedikit lebih rendah dari Vietnam yang mencapai 20 persen.