Kecerdasan buatan, atau AI, semakin mengurangi peluang kerja bagi pekerja muda yang kurang berpengalaman dalam peran seperti pengembangan perangkat lunak dan dukungan pelanggan, menurut sebuah studi baru dari Universitas Stanford.

Pekerjaan di antara pekerja berusia 22 hingga 25 tahun dalam bidang yang terdampak AI telah menurun sebesar 13 persen sejak akhir 2022, berdasarkan data dari Automatic Data Processing (ADP), perusahaan pengolah gaji terbesar di Amerika Serikat.

Penurunan signifikan ini menyoroti tantangan yang dihadapi lulusan baru saat memasuki industri teknologi.

Sebaliknya, menurut studi Stanford, para profesional yang lebih tua dan berpengalaman tidak mengalami penurunan pekerjaan yang sebanding dalam sektor yang sama.

Tren pekerjaan juga menguat untuk pekerjaan dengan teknologi rendah, seperti asisten perawat.

Faktanya, AI dilaporkan menciptakan lebih banyak peluang bagi pekerja berpengalaman sambil menyulitkan pendatang baru untuk mendapatkan pijakan, sehingga memperdalam kesenjangan dalam tenaga kerja.

Selain itu, dampaknya meluas di luar sektor teknologi.

Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa AI akan mengikis posisi entry-level di berbagai sektor pekerjaan kantoran, termasuk layanan pelanggan, hukum, dan konsultasi, yang berpotensi mengubah pasar kerja secara mendasar.

Studi Stanford, yang ditulis bersama oleh ekonom Erik Brynjolfsson dan peneliti di Digital Economy Lab Stanford, menambah kumpulan penelitian yang semakin banyak tentang bagaimana kemajuan pesat kecerdasan buatan membentuk ulang pasar kerja.