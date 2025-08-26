Kecerdasan buatan, atau AI, semakin mengurangi peluang kerja bagi pekerja muda yang kurang berpengalaman dalam peran seperti pengembangan perangkat lunak dan dukungan pelanggan, menurut sebuah studi baru dari Universitas Stanford.
Pekerjaan di antara pekerja berusia 22 hingga 25 tahun dalam bidang yang terdampak AI telah menurun sebesar 13 persen sejak akhir 2022, berdasarkan data dari Automatic Data Processing (ADP), perusahaan pengolah gaji terbesar di Amerika Serikat.
Penurunan signifikan ini menyoroti tantangan yang dihadapi lulusan baru saat memasuki industri teknologi.
Sebaliknya, menurut studi Stanford, para profesional yang lebih tua dan berpengalaman tidak mengalami penurunan pekerjaan yang sebanding dalam sektor yang sama.
Tren pekerjaan juga menguat untuk pekerjaan dengan teknologi rendah, seperti asisten perawat.
Faktanya, AI dilaporkan menciptakan lebih banyak peluang bagi pekerja berpengalaman sambil menyulitkan pendatang baru untuk mendapatkan pijakan, sehingga memperdalam kesenjangan dalam tenaga kerja.
Selain itu, dampaknya meluas di luar sektor teknologi.
Ada kekhawatiran yang berkembang bahwa AI akan mengikis posisi entry-level di berbagai sektor pekerjaan kantoran, termasuk layanan pelanggan, hukum, dan konsultasi, yang berpotensi mengubah pasar kerja secara mendasar.
Studi Stanford, yang ditulis bersama oleh ekonom Erik Brynjolfsson dan peneliti di Digital Economy Lab Stanford, menambah kumpulan penelitian yang semakin banyak tentang bagaimana kemajuan pesat kecerdasan buatan membentuk ulang pasar kerja.
Peluncuran ChatGPT oleh OpenAI pada November 2022 memicu antusiasme dan kekhawatiran seputar AI generatif, karena pengguna mulai memanfaatkan chatbot untuk tugas-tugas mulai dari pengembangan perangkat lunak hingga dukungan kesehatan mental kasual.
Sejak saat itu, OpenAI dan perusahaan lainnya terus meluncurkan model AI yang semakin canggih untuk memenuhi lonjakan permintaan.
Temuan Stanford sejalan dengan laporan yang lebih luas tentang menyusutnya pasar kerja entry-level.
Sebuah laporan dari SignalFire, firma VC berbasis data yang melacak pergerakan pekerjaan lebih dari 600 juta karyawan dan 80 juta perusahaan di LinkedIn, menyoroti bahwa perusahaan teknologi, terutama 15 perusahaan teknologi besar, mengurangi perekrutan lulusan baru sebesar 25 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023.
Tren ini menunjukkan pergeseran menuju perekrutan profesional yang lebih berpengalaman, yang berpotensi mengesampingkan lulusan baru.
Demikian pula, Laporan Masa Depan Pekerjaan 2025 dari Forum Ekonomi Dunia menunjukkan bahwa 40 persen pemberi kerja mengharapkan untuk mengurangi tenaga kerja mereka di mana AI dapat mengotomatisasi tugas.
The Atlantic melaporkan stagnasi dalam pendaftaran jurusan ilmu komputer, hanya meningkat 0,2 persen pada tahun 2024, dan memperingatkan bahwa alat AI generatif menggantikan programmer junior di banyak perusahaan terkenal, yang berpotensi mengancam setengah dari semua posisi entry-level di sektor teknologi dalam beberapa tahun mendatang.
Karena AI semakin mampu menangani tugas-tugas rutin dalam pengkodean dan dukungan, hal ini tidak hanya mengubah cara pekerjaan dilakukan, tetapi juga siapa yang dapat melakukannya sejak awal.