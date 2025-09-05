Flotilla Global Sumud yang menuju Gaza telah mengecam "ancaman tak berdasar" dari Menteri Keamanan Nasional Israel untuk menetapkan para aktivis sebagai "teroris" dan menyita kapal-kapal mereka, dengan menyatakan bahwa misi ini "bersifat kemanusiaan, sah, dan tak terhentikan."

Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Armada tersebut mengingatkan bahwa mereka akan mencapai pantai Tunisia, di mana mereka akan bergabung dengan kapal-kapal tambahan sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa.

Menanggapi rencana Itamar Ben-Gvir untuk menetapkan para aktivis Flotilla Global Sumud sebagai teroris dan menyita kapal-kapal mereka, pernyataan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan terintimidasi oleh "ancaman tak berdasar dari pejabat Israel."

"Misi kami bersifat kemanusiaan, sah, dan tak terhentikan. Untuk itu, Flotilla Global Sumud dengan tegas mengecam ancaman dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berusaha mengintimidasi para peserta kami dan secara keliru mencap mereka sebagai 'teroris'," tambah pernyataan tersebut.

Pernyataan itu memperingatkan bahwa ancaman semacam itu "tidak hanya tak berdasar dan tidak adil tetapi juga merupakan pelanggaran terang-terangan" terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa.

Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa pendudukan kolonial-settler Israel telah "lama menggunakan taktik semacam itu" terhadap "rakyat Palestina, dengan mengkriminalisasi, membrutalisasi, dan mendiskreditkan mereka."