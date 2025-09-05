Flotilla Global Sumud yang menuju Gaza telah mengecam "ancaman tak berdasar" dari Menteri Keamanan Nasional Israel untuk menetapkan para aktivis sebagai "teroris" dan menyita kapal-kapal mereka, dengan menyatakan bahwa misi ini "bersifat kemanusiaan, sah, dan tak terhentikan."
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Armada tersebut mengingatkan bahwa mereka akan mencapai pantai Tunisia, di mana mereka akan bergabung dengan kapal-kapal tambahan sebelum melanjutkan perjalanan ke pantai Gaza dengan membawa bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa.
Menanggapi rencana Itamar Ben-Gvir untuk menetapkan para aktivis Flotilla Global Sumud sebagai teroris dan menyita kapal-kapal mereka, pernyataan tersebut menegaskan bahwa mereka tidak akan terintimidasi oleh "ancaman tak berdasar dari pejabat Israel."
"Misi kami bersifat kemanusiaan, sah, dan tak terhentikan. Untuk itu, Flotilla Global Sumud dengan tegas mengecam ancaman dari Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir yang berusaha mengintimidasi para peserta kami dan secara keliru mencap mereka sebagai 'teroris'," tambah pernyataan tersebut.
Pernyataan itu memperingatkan bahwa ancaman semacam itu "tidak hanya tak berdasar dan tidak adil tetapi juga merupakan pelanggaran terang-terangan" terhadap hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Jenewa.
Pernyataan tersebut juga menambahkan bahwa pendudukan kolonial-settler Israel telah "lama menggunakan taktik semacam itu" terhadap "rakyat Palestina, dengan mengkriminalisasi, membrutalisasi, dan mendiskreditkan mereka."
"Upaya terbaru untuk mengintimidasi koalisi kami ini merupakan kelanjutan dari strategi kekerasan serupa yang digunakan terhadap warga sipil Palestina, jurnalis, tenaga medis, dan aktivis internasional yang berani melawan apartheid dan genosida," kata Flotilla.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Flotilla Global Sumud tetap bersatu dalam misinya yang bersifat kemanusiaan untuk mengirimkan pasokan makanan, air, dan obat-obatan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Palestina, "yang sedang menghadapi genosida yang mengerikan, kelaparan, dan krisis kesehatan yang memburuk akibat blokade ilegal Israel di Gaza."
Mereka juga menyerukan kepada komunitas internasional, PBB, dan semua pemerintah untuk berdiri teguh bersama mereka dan menjamin perjalanan aman flotilla menuju Gaza.
Flotilla Global Sumud, yang membawa aktivis dan bantuan kemanusiaan ke Gaza, berangkat dari pelabuhan Barcelona pada Senin malam setelah cuaca buruk memaksa mereka kembali pada hari Minggu.
Sekitar 200 aktivis, politisi, dan seniman dari 44 negara awalnya berlayar pada hari Minggu dari Barcelona setelah diadakan aksi besar untuk mendukung misi tersebut.