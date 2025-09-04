Kelompok perlawanan Palestina, Hamas, menyatakan telah menyetujui pembentukan pemerintahan nasional independen yang terdiri dari teknokrat untuk mengelola Gaza, sambil menunggu tanggapan Israel terhadap proposal yang diajukan oleh mediator bulan lalu.

"Hamas masih menunggu tanggapan Israel terhadap proposal yang diajukan oleh mediator pada 18 Agustus, yang telah diterima oleh kelompok tersebut," kata Hamas dalam sebuah pernyataan.

Kelompok itu kembali menegaskan kesiapannya untuk mencapai kesepakatan menyeluruh yang mencakup pembebasan semua tawanan Israel dengan imbalan sejumlah tahanan Palestina yang disepakati di penjara-penjara Israel.

Rencana tersebut juga mencakup penghentian genosida di Gaza, penarikan penuh pasukan Israel, pembukaan kembali perbatasan untuk memungkinkan bantuan vital, dan dimulainya rekonstruksi.

Hamas menyatakan bahwa penerimaan mereka terhadap pemerintahan teknokrat adalah upaya untuk menjawab apa yang disebut pejabat Israel sebagai pertanyaan "hari setelah" tentang pemerintahan di Gaza, yang sering dijadikan alasan untuk memperpanjang kekerasan.