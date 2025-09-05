Di sepanjang jalan sempit yang dipadati hunian darurat bagi para pengungsi di Rafah, Gaza selatan, Abu Samer duduk terkulai di kursi reyot di depan tendanya.

Tubuh dan pikirannya lelah karena lapar dan pengungsian yang tak henti selama hampir dua tahun. Lelaki Palestina itu mencoba melelapkan mata sejenak di malam musim panas yang pengap, di tengah reruntuhan Gaza.

Namun usahanya sia-sia.

“Aku menutup mata, tapi tidur tak kunjung datang,” kata Samer yang berusia lima puluhan kepada TRT World. “Suara bising, rasa takut, dan pikiranku yang gelisah, semuanya membuatku tak bisa tidur. Saat akhirnya tertidur, dentuman bom membangunkanku lagi.”

Bagi Samer—seperti juga bagi lebih dari dua juta warga Gaza lainnya—tidur adalah kemewahan di tengah penderitaan dan kehancuran akibat serangan Israel.

Seperti banyak ayah, ia berjaga di depan tenda sementara istri dan anak-anaknya berusaha tidur, mengorbankan istirahatnya sendiri demi mereka.

“Leher dan punggungku sakit, kursinya keras. Tapi hatiku terlalu lembut untuk membiarkan mereka tidur tanpa ada yang menjaga,” ujarnya.

Di Gaza, skala perang yang menewaskan lebih dari 64.000 orang itu tidak hanya diukur dari jumlah bom yang dijatuhkan atau peluru yang ditembakkan, tetapi juga dari malam-malam tanpa tidur yang tak terhitung jumlahnya.

Kurang tidur itu membawa dampak serius.

Para dokter mengatakan ratusan ribu warga Palestina mengalami gangguan mental dan fisik akibat kurang tidur, termasuk PTSD parah, karena dentuman bom, deru tank Israel, dan ledakan jet tempur yang terus-menerus terdengar.

“Apa yang kita lihat di Gaza hari ini mirip dengan kasus penyiksaan psikologis di penjara, di mana kurang tidur digunakan sebagai cara untuk mematahkan semangat seseorang,” kata Mohammed S, seorang psikiater di Gaza yang hanya mau menyebut nama depannya demi keamanan.

Di setiap sudut wilayah terkepung itu, siang maupun malam, pemandangan orang-orang yang berusaha mati-matian mencuri waktu tidur beberapa menit saja begitu nyata—bersandar di sisa tembok yang masih berdiri, duduk terkulai di tanah, atau berbaring di atas potongan kasur tipis bersama keluarga di sekolah kosong, tenda darurat, atau tempat penampungan pengungsi.

Titik jenuh

Dengan ribuan rumah hancur total, tak jarang orang tidur berdesakan di tenda seadanya dari plastik, atau di trotoar terbuka dekat reruntuhan dan saluran air kotor.

Satu keluarga besar hingga 25 orang bisa tinggal di satu tenda kecil tanpa ruang tidur pribadi.

“Aku tidur di kursi tanpa sandaran, dengan tas sebagai bantal. Di tas itu ada dokumen identitasku; aku menjaganya agar tidak hilang kalau kami dibom,” kata Musa’ed Hamdouna, mantan penjaga sekolah UNRWA asal Rafah, kepada TRT World.

Bukan hanya bom yang menghalangi tidur. Saat siang hari suhu mencapai 34 derajat Celsius, malam pun tetap panas.

Tanpa listrik, AC hanyalah mimpi.

Mereka yang beruntung mungkin memiliki kipas bertenaga baterai, meski hanya menghembuskan udara panas di dalam tenda—sebuah kemewahan yang jarang dimiliki.

“Panasnya tak tertahankan,” kata Um Yaman, seorang ibu yang tinggal dekat Kompleks Medis Al Shifa di Gaza Utara. “Tenda seperti oven; tak ada kipas, tak ada udara segar, tak ada teduh. Anak-anak berkeringat, gelisah, dan terbangun sepanjang malam.”

“Belakangan, kami tidur di trotoar agar sedikit lebih sejuk. Tapi anak-anak terbangun karena suara kendaraan, serangan udara, dan teriakan orang. Hatiku hancur, tapi tak ada yang bisa kulakukan,” katanya kepada TRT World.

Kalaupun kepadatan dan panas malam bukan penyebab kurang tidur, rasa takut dan cemas akan perang sudah cukup membuat orang insomnia, menurut studi terbaru.