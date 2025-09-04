Sebanyak 15.000 paket bahan pokok dari masyarakat Indonesia dikirimkan ke Gaza melalui kerja sama antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI dan lembaga sosial Mesir, Mishr Al Kheir Foundation, menurut pernyataan resmi Baznas pada Selasa, 2 September 2025.

Bantuan diangkut dengan 10 truk menuju perbatasan Rafah untuk disalurkan kepada warga Palestina yang terdampak krisis kemanusiaan. Proses distribusi dilakukan dalam dua tahap. Lima truk pertama diberangkatkan dari Kairo pada 19 Agustus 2025, dan lima truk sisanya dilepas pada 28 Agustus 2025.

Seluruh paket berisi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat Gaza di tengah blokade dan terbatasnya akses logistik.

Terkait TRT Global - Indonesia terus mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza di tengah blokade panjang dan kelaparan

“Alhamdulillah, melalui kolaborasi ini, 15.000 paket bisa terkirim. Mudah-mudahan perjalanan lancar dan mampu meringankan beban saudara-saudara kita di Gaza,” ujar Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA., menekankan bahwa penyaluran ini merupakan bagian dari amanah zakat, infak, dan sedekah rakyat Indonesia.