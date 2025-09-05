Saat kelaparan parah melanda Gaza di tengah pemboman tanpa henti oleh Israel terhadap warga Palestina yang terkepung sejak 2022, dua krisis besar terjadi secara bersamaan: kelaparan dan kurangnya akses pendidikan.

Pengalaman di zona krisis sebelumnya menunjukkan bahwa pendidikan dan kesejahteraan nutrisi saling terkait sebagai dua pilar fundamental untuk bertahan hidup – dan harus dilindungi sebagai hal yang esensial.

Menurut UNICEF , lebih dari 70.000 anak dan 17.000 ibu di Gaza saat ini menghadapi malnutrisi akut, sementara kelaparan yang dipaksakan oleh Israel telah menyebabkan kematian 367 warga Palestina.

Para ahli kesehatan masyarakat memperingatkan bahwa meskipun anak-anak yang kekurangan gizi dapat dipulihkan secara fisik, mereka tetap berisiko mengalami kerusakan kognitif permanen, keterlambatan perkembangan, dan penyakit kronis.

Sementara itu, sistem pendidikan di Gaza hancur lebur.

Penilaian kemanusiaan menunjukkan bahwa lebih dari 87 persen bangunan sekolah telah rusak atau hancur, meninggalkan sekitar 625.000 siswa tanpa akses pendidikan sejak Oktober 2023.

Dua tahun pendidikan telah hilang bagi banyak anak dan mahasiswa – sebuah kenyataan yang seharusnya menjadi perhatian kita semua.

Ketika sekolah dan universitas hancur serta makanan menghilang, pikiran muda menghadapi darurat ganda yang merampas peluang bertahan hidup hari ini dan masa depan esok.

Penelitian secara konsisten mengonfirmasi bahwa malnutrisi dan kelaparan mengganggu perhatian, memori, dan kemampuan belajar, terutama pada anak-anak. Anak-anak yang terlantar dan terpapar trauma serta kekurangan seringkali menghadapi kesulitan kognitif bahkan setelah konflik berakhir.

Menurut analisis baru Integrated Food Security Phase Classification (IPC) , lebih dari setengah juta orang di Gaza "terjebak dalam kelaparan, ditandai dengan kelaparan massal, kemiskinan ekstrem, dan kematian yang dapat dicegah," sementara lembaga bantuan melaporkan tingkat kelaparan yang mengerikan di kalangan anak-anak dan runtuhnya sistem pangan lokal.

Program Pangan Dunia dan UNICEF memperingatkan bahwa pasokan untuk pengobatan malnutrisi mungkin habis pada pertengahan Agustus , sementara jumlah korban jiwa terus meningkat.

Keruntuhan sistem pendidikan

Ini bukan teori abstrak; ini adalah krisis lintas generasi.

Tanpa akses ke makanan dan pendidikan, anak-anak dan pemuda berisiko menjadi "generasi yang hilang," yang tidak mampu memulihkan momentum akademik dan perkembangan mereka.

Dunia menyaksikan krisis buatan manusia ini terjadi secara nyata.