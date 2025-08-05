Tidak diragukan lagi Anda telah menyadarinya. Ada pria dan wanita rasional yang terlibat dalam media arus utama di dunia Barat yang masih menggunakan ungkapan-ungkapan yang sudah usang ketika mereka menulis tentang kengerian yang terjadi di Gaza, seolah-olah apa yang terjadi di sana adalah sebuah "perang," yang biasanya merupakan konflik militer terbuka dan sering kali berkepanjangan antara angkatan bersenjata dua negara atau kelompok.

Apa yang sebenarnya kita saksikan di jalur sempit seluas 142 mil persegi yang penuh penderitaan itu — yang dulu digambarkan sebagai kamp penjara terbuka dan kini menjadi kamp kematian terbuka — jelas bukanlah perang, melainkan bencana kemanusiaan paling memilukan di abad ke-21, yang menantang rasa moralitas bersama yang melekat dalam dialog budaya global kita.

Kita tidak perlu lagi menggambarkan kengerian yang dialami oleh 2,3 juta jiwa yang “hidup” – ya, kata ini perlu diberi tanda kutip – di Gaza, sebuah masyarakat yang kini diburu melampaui batas daya tahan manusia.

Kita sudah tahu kengerian ini. Kita telah membacanya. Kita telah menyaksikannya di layar kita. Dan itu telah mengguncang inti kemanusiaan kita.

Dua dunia

Enklave yang kita sebut Gaza hari ini adalah gurun kehancuran yang kehancurannya setara dengan skala kehancuran Kartago, di mana warga Palestina yang kelaparan tidak sepenuhnya mati ataupun hidup. Mereka dan anak-anak mereka yang kurus kering telah digambarkan secara mengerikan sebagai "mayat hidup."

Anda melihat mereka di pusat distribusi makanan yang berbahaya, di mana tentara Israel yang mudah menarik pelatuk membunuh puluhan dari mereka setiap hari, dan di mana kemanusiaan mereka telah direduksi menjadi serpihan sehingga mereka rela mati demi sekantong beras, sekotak susu, atau jerigen air.

Namun, hanya beberapa kilometer jauhnya, di seberang perbatasan, supermarket penuh dengan makanan dan orang-orang menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Berjalan di jalanan mereka. Minum kopi mereka. Menonton film mereka. Membaca Taurat mereka. Mengunjungi dokter gigi mereka. Memeluk anak-anak mereka. Mendengarkan musik. Dan bercinta.

Tentu saja, ini adalah dua tatanan realitas yang keberadaan ruang dan waktunya secara bersamaan sulit untuk dipahami oleh pikiran dan imajinasi kita.

Pertanyaan-pertanyaan bermunculan.

Apa pembenaran bagi mereka yang menyangkal anak-anak akses terhadap makanan untuk mencegah mereka memenuhi kebutuhan dasar mereka? Apa yang mendorong kebutuhan pada satu kelompok untuk dengan sengaja melakukan kekejaman yang tak terkatakan pada kelompok lain?

Dan apa yang mendorong orang-orang Israel yang tampaknya normal untuk memberikan dukungan besar-besaran kepada seruan rasis dari para pemimpin politik dan militer mereka, alih-alih menjauh darinya dengan rasa jijik, sehingga mengurangi apa pun yang manusiawi dalam diri mereka dan mengembalikan apa yang tersisa dari binatang? (Fakta yang menyedihkan adalah bahwa orang Israel progresif selalu gagal menyisipkan, apalagi memaksakan, ketegasan kemanusiaan yang inheren dalam keyakinan mereka ke dalam masyarakat.)

Penulis, seperti orang awam lainnya, sebaiknya tidak ikut serta dalam perdebatan seperti ini yang dianggap sebagai wilayah komunitas terapeutik. Namun, pasti ada alasan, meskipun gelap dan mengganggu.

Dunia yang buta