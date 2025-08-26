Warga Palestina di Gaza yang terkepung menggelar pemakaman di halaman Rumah Sakit Nasser untuk para jurnalis yang tewas akibat serangan Israel di rumah sakit di Khan Younis, Gaza selatan.

Para jurnalis yang menjadi korban serangan Israel termasuk Hussam Al Masri, seorang jurnalis foto untuk kantor berita Reuters; Mariam Abu Daqqa, yang bekerja sebagai jurnalis di beberapa media, termasuk The Independent Arabic dan kantor berita The Associated Press; Ahmed Abu Aziz dari Quds Feed Network; Mohammed Salama dari Al Jazeera; dan kontributor Reuters, Moaz Abu Taha.

Serangan tersebut menewaskan setidaknya 20 warga Palestina, termasuk para jurnalis, menurut otoritas Gaza.

Dalam serangan terpisah lainnya, pasukan Israel menembak mati jurnalis Palestina Hassan Douhan di Khan Younis.

Pembunuhan para jurnalis ini meningkatkan jumlah korban jiwa di kalangan jurnalis di Gaza sejak Oktober 2023 menjadi 246 orang.

Berikut sejumlah gambar yang memilukan: