Belum lama ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa “tidak ada yang dapat membenarkan penghancuran Gaza yang terjadi di depan mata dunia.”

Pekan lalu, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, seorang murid dari mendiang rabi sayap kanan ekstrem Meir Kahane—yang terkenal karena pandangan rasis dan pembersihan etnisnya—mengunjungi sebuah penjara Israel. Di sana, ia memasang foto besar penghancuran Gaza untuk dilihat oleh tahanan keamanan Palestina.

Dalam sebuah video yang tersebar luas, Ben-Gvir terdengar berkata, “Beginilah seharusnya terlihat.”

Tujuan akhir dari penghancuran adalah kehancuran total sehingga tidak ada yang tersisa. Namun, mimpi buruk ini sebenarnya pertama kali diuji oleh Israel dua dekade lalu.

Doktrin penghancuran ini pertama kali diuraikan pada tahun 2005 oleh Gadi Eisenkot, seorang mantan komandan militer Israel. Menariknya, ia bukan seorang ekstremis. Ia kemudian menjadi politisi berpengaruh yang mendukung demokrasi dan solusi dua negara untuk menciptakan negara Palestina.

Namun, sebagai seorang ahli strategi militer, ia membuka kotak Pandora yang kemudian diadopsi oleh sayap kanan Likud dan kelompok ekstremis sayap kanan Israel.

Dua dekade lalu, strategi Eisenkot didasarkan pada gagasan bahwa militer Israel harus merusak secara parah wilayah Dahiya di Beirut untuk menciptakan efek pencegahan yang efektif terhadap Hezbollah di Lebanon selatan. Asumsinya adalah bahwa penggunaan kekuatan yang tidak proporsional akan mengakhiri Hezbollah untuk selamanya, atau setidaknya untuk jangka waktu yang lama.

Ketika militer Israel mengadopsi apa yang kemudian dikenal sebagai Doktrin Dahiya , Perang Dingin telah berakhir, dan pengadilan kriminal internasional ad hoc telah dibentuk.

Konvensi Genosida telah dimasukkan dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (ICC), dan PBB bahkan memiliki penasihat khusus dengan mandat untuk memperingatkan PBB tentang pencegahan genosida.

Namun, ketika Eisenkot secara terbuka menyatakan bahwa Israel akan mengadopsi doktrin militer baru—yaitu penggunaan kekuatan yang sangat tidak proporsional yang hampir memastikan terjadinya kekejaman genosida—tidak ada protes internasional yang signifikan, apalagi intervensi.

Keheningan inilah yang membuat perang penghancuran total menjadi masalah waktu, bukan masalah prinsip.

Penghancuran infrastruktur sipil sebagai tujuan strategis

Dengan doktrin penghancuran ini, militer Israel secara sengaja menargetkan infrastruktur sipil untuk menciptakan penderitaan besar bagi penduduk sipil, dengan tujuan menciptakan efek pencegahan yang efektif.

Setelah Perang Lebanon 2006, doktrin ini diterapkan kembali dalam Perang Gaza 2008–2009, yang menyebabkan kematian 1.200–1.400 warga Palestina. Lebih dari 46.000 rumah hancur, membuat lebih dari 100.000 orang kehilangan tempat tinggal.

Menurut Eisenkot: “Apa yang terjadi di kawasan Dahiya di Beirut pada tahun 2006 akan terjadi di setiap desa yang menembakkan tembakan ke arah Israel. Kami akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dan menyebabkan kerusakan serta kehancuran besar.”

Setelah upaya-upaya ini, doktrin tersebut secara efektif diterapkan. Penghancuran sipil tidak lagi dianggap sebagai kerusakan tambahan yang tidak disengaja, tetapi menjadi fokus utama dari doktrin militer baru.

Namun, 17 tahun sebelum Oktober 2023, sudah ada konsensus publik yang luas di antara militer dan elit politik Israel bahwa dalam perang berikutnya, militer Israel akan menggunakan kekuatan yang tidak proporsional dengan daya tembak besar dan kehancuran masif.

Anehnya, peluncuran dan perdebatan publik tentang apa yang saat itu disebut strategi Dahiya tidak menarik perhatian besar dari badan-badan internasional dan otoritas yang seharusnya didedikasikan untuk pencegahan genosida.

Namun demikian, setelah hanya satu bulan perang Gaza yang sedang berlangsung, Eisenkot menuduh kabinet Netanyahu melakukan “perilaku yang hampir kriminal” karena PM mencoba menyembunyikan protokol, menyebarkan kebohongan ke media, dan mengubah tujuan perang untuk menyenangkan kelompok ekstremis sayap kanan.

Eisenkot telah kehilangan putranya sendiri dan dua keponakannya dalam perang yang kini ia tolak. Namun, strategi yang menjadi dasar proyek Israel untuk menghancurkan Gaza sebagian besar adalah hasil karyanya.

Pada November 2023, mantan kepala Dewan Keamanan Nasional Israel, Giora Eiland , mendorong doktrin itu lebih jauh lagi.

Ia berpendapat—sebagaimana kelompok sayap kanan mesianik lakukan sejak masa Rabbi Meir Kahane dan para rabi ultra-nasionalis pada 1970-an—bahwa karena sebagian besar warga Palestina di Gaza mendukung Hamas, maka semua perempuan di wilayah itu adalah ibu, saudara perempuan, dan pasangan dari “para pembunuh Hamas”.

Dengan demikian, menurutnya, Israel bukan hanya berhak tetapi juga berkewajiban secara moral untuk mengabaikan penderitaan rakyat Palestina.

Dalam pandangan ini, hukuman kolektif bukanlah pelanggaran hukum internasional atau kode moral yang menyimpang. Mirip dengan tokoh Mr. Kurtz dalam novel The Heart of Darkness (1899) karya Joseph Conrad, Eiland seolah setuju dengan seruan: “Exterminate all the brutes!” (Musnahkan semua biadab!).

Itu adalah diktum etis paling ekstrem dari ketidakmanusiawian.

Sebagaimana Nazi menerapkan hukuman kolektif terhadap Yahudi, Polandia, Komunis, dan gipsi pada 1940-an, Eiland pun menyinggung bahwa apa yang tidak bisa dicapai oleh militer, bisa dilakukan melalui perang biologis. Ia menyatakan, “Epidemi di wilayah selatan [Gaza] akan mendekatkan kemenangan dan mengurangi korban di pihak tentara Israel.”

Pernyataan-pernyataan ini memicu kecaman luas baik di Israel maupun internasional, tetapi pada kenyataannya tetap sejalan dengan tujuan strategis doktrin militer Israel.