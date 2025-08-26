Di sebuah kamp tenda di pesisir selatan Gaza, Al-Mawasi, Tariq Ahmed, seorang relawan di dapur umum keliling, menghabiskan waktu berjam-jam mengantre untuk mendapatkan sepanci nasi. Ketika akhirnya ia kembali ke tempat penampungannya, ia membagi nasi tersebut di antara enam anaknya. Porsi yang sedikit itu hanya mencukupi sepertiga dari kebutuhan mereka.

Setiap anak hanya mendapat satu kali makan sehari, yaitu makan siang, sementara makan malam tidak ada sama sekali.

Anak bungsunya, Mahmoud yang berusia lima tahun, sering bertengkar dengan kakak-kakaknya demi mendapatkan tambahan makanan. Ia bahkan mengancam akan melewatkan makan siang jika tidak dijanjikan makanan untuk malam hari. “Aku lapar dan tidak bisa tidur,” kata Mahmoud.

Anak-anak sering bertengkar memperebutkan sisa makanan hingga akhirnya orang tua mereka rela memberikan sebagian porsi makanan mereka untuk meredakan pertengkaran tersebut.

Sekitar 500.000 orang yang mengungsi dari Rafah dan Khan Younis kini memadati Al-Mawasi, sebuah wilayah yang tidak memiliki infrastruktur maupun sumber daya untuk mendukung mereka.

Israel telah mengancam untuk memindahkan lebih banyak pengungsi dari Gaza City ke wilayah yang sama. Saat ini, Al-Mawasi memiliki kepadatan penduduk sekitar 48.000 orang per kilometer persegi, dengan hampir semua penduduk tinggal di tenda-tenda darurat.

Ahmed, 45 tahun, seorang mantan guru sekolah, berusaha menenangkan anak-anaknya saat mereka melahap makanan mereka. “Semoga Tuhan membantu kita melawan mereka yang membuat kita kelaparan dan membawa kita ke titik ini, menyangkal kita makanan dan minuman,” katanya kepada TRT World.

Minggu lalu, PBB menyatakan bahwa Gaza sedang mengalami kondisi kelaparan terburuk yang pernah tercatat. Lembaga bantuan internasional memperingatkan adanya kelaparan yang mengerikan di seluruh wilayah tersebut.

Ahmed telah menganggur sejak perang dimulai, ketika sekolah swasta tempat ia mengajar hancur. Ia menggambarkan kondisi keluarganya saat ini sebagai “periode paling sulit dalam hidup kami dalam hal kelaparan dan kemampuan kami menjalani tugas-tugas kehidupan sehari-hari.”

Kesehatannya, seperti keluarganya, terus memburuk. Beberapa hari, ia bahkan tidak bisa berdiri.

Menanggapi laporan IPC yang menggambarkan kondisi kelaparan di Gaza, Ahmed mengatakan, “Laporan itu terlambat sekali. Kami sudah kelaparan selama lima bulan. Kami tidak bisa menemukan sepotong roti, segelas air, atau satu butir pil. Dunia, pemerintahnya, institusinya, bahkan PBB yang mengklaim mendukung kebebasan dan hak asasi manusia, telah meninggalkan kami untuk binasa.”

Ia menggambarkan kelaparan sebagai kekuatan yang selalu hadir: “Semua orang yang saya kenal kehilangan berat badan. Orang-orang mengurangi makan mereka menjadi sekali sehari. Makanan paling dasar pun sudah tidak ada.”

Laporan tersebut menyatakan bahwa Gaza telah melampaui ketiga ambang batas kelaparan yang ditetapkan oleh Integrated Food Security Phase Classification (IPC).

Ketentuan tersebut adalah: satu dari lima rumah tangga menghadapi kekurangan makanan ekstrem; satu dari tiga anak mengalami malnutrisi akut; dan setidaknya dua dari setiap 10.000 orang meninggal setiap hari akibat kelaparan atau gabungan efek malnutrisi dan penyakit.

Memenuhi dua indikator ini saja sudah cukup untuk menyatakan kelaparan; di Gaza, IPC menemukan ketiganya.

Sebuah jajak pendapat akhir Juli oleh Israel Democracy Institute menemukan bahwa 79 persen warga Yahudi Israel mengatakan mereka “tidak terlalu terganggu” atau “tidak terganggu sama sekali” oleh laporan kelaparan dan penderitaan di antara warga Palestina di Gaza.

‘Terlalu lemah untuk bertahan dari kelaparan’

Israel mengumumkan pembukaan apa yang disebut “koridor kemanusiaan” sebulan lalu, setelah memberlakukan blokade total pada awal Maret.

Namun, keluarga-keluarga yang mengungsi mengatakan mereka belum melihat bantuan yang berarti.

Ahmed dan keluarganya melarikan diri dari utara Khan Younis ke Al-Mawasi lebih dari seratus hari yang lalu. Sejak itu, ia tidak menerima bantuan apa pun, baik dari internasional, PBB, maupun lokal.

“Tanpa bantuan, keluarga saya akan mati,” katanya kepada TRT World.

“Sedikit makanan yang berhasil kami dapatkan datang secara tidak teratur, dalam jumlah kecil, dari dapur umum. Beberapa hari kami tidak mendapatkan apa-apa. Anak-anak saya tidur dalam keadaan lapar, dan saya mencoba menenangkan mereka dengan sisa-sisa makanan yang bisa saya minta dari tetangga.”

Warda Sharab, tujuh belas tahun, menunjukkan foto kakaknya yang berusia dua puluh satu tahun, Louay, yang lumpuh sejak lahir. Tubuhnya semakin kurus: ia kehilangan sepuluh kilogram dalam dua bulan terakhir.

Ia dengan marah mempertanyakan klaim Israel bahwa tidak ada kelaparan sambil menunjukkan tubuh kakaknya yang tinggal tulang.

“Sebelum perang, ia bisa merangkak, duduk, dan bergerak. Sekarang ia hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri,” katanya kepada TRT World.