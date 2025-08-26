Fotojurnalis asal Kanada, Valerie Zink, mengumumkan melalui halaman Facebook pribadinya bahwa ia mengundurkan diri dari kantor berita Reuters setelah delapan tahun bekerja sebagai kontributor lepas. Ia menyatakan tidak lagi dapat bekerja untuk sebuah lembaga yang ia tuduh "membenarkan dan memungkinkan" pembunuhan sistematis terhadap jurnalis di Gaza oleh Israel.

Zink, yang karyanya telah diterbitkan oleh New York Times, Al Jazeera, dan berbagai media di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, mengatakan bahwa liputan Reuters telah berkontribusi pada kondisi di mana 246 jurnalis tewas sejak Israel melancarkan serangan di Gaza pada Oktober 2023.

Ia menyoroti kasus Anas al-Sharif, koresponden Al Jazeera pemenang Hadiah Pulitzer, yang tewas bersama timnya di Kota Gaza pada 10 Agustus.

"Reuters memilih untuk mempublikasikan klaim Israel yang sama sekali tidak berdasar bahwa Al-Sharif adalah seorang anggota Hamas – salah satu dari banyak kebohongan yang dengan patuh diulang dan diberi legitimasi oleh media seperti Reuters," tulis Zink.

Tangan panjang propaganda Israel

Ia juga mengutuk respons Reuters terhadap pembunuhan stafnya sendiri.

Pada hari Senin, kamerawan Hossam al-Masri termasuk di antara 20 orang yang tewas dalam serangan Israel di Rumah Sakit Nasser.

Zink menggambarkan serangan itu sebagai serangan "double tap" – serangan awal di lokasi sipil diikuti dengan serangan kedua yang menargetkan petugas medis, penyelamat, dan jurnalis.

"Media Barat secara langsung bertanggung jawab atas terciptanya kondisi di mana hal ini bisa terjadi," katanya, mengutip kritik jurnalis Jeremy Scahill bahwa "setiap media besar – dari New York Times hingga Reuters – telah menjadi penyampai propaganda Israel, membersihkan kejahatan perang dan mendekonstruksi kemanusiaan para korban."

Zink berpendapat bahwa dengan mengulangi klaim militer Israel tanpa verifikasi, media Barat telah "memungkinkan pembunuhan lebih banyak jurnalis dalam dua tahun di satu wilayah kecil dibandingkan dengan jumlah jurnalis yang tewas di Perang Dunia I, Perang Dunia II, Korea, Vietnam, Afghanistan, Yugoslavia, dan Ukraina digabungkan."

Ia menuduh Reuters meninggalkan al-Sharif bahkan setelah ia memenangkan Hadiah Pulitzer untuk mereka.

"Itu tidak mendorong mereka untuk membelanya ketika pasukan Israel memasukkannya ke dalam daftar target ... atau ketika ia meminta perlindungan setelah seorang juru bicara Israel secara terbuka mengancamnya. Itu juga tidak mendorong mereka untuk melaporkan kematiannya dengan jujur ketika ia diburu dan dibunuh beberapa minggu kemudian," katanya.

Zink mengatakan ia tidak lagi bisa mengenakan kartu pers Reuters tanpa "rasa malu dan duka yang mendalam."

Ia berjanji untuk mengarahkan kembali pekerjaannya demi menghormati para jurnalis Gaza, yang ia sebut sebagai "yang paling berani dan terbaik yang pernah ada."