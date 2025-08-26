Indonesia mendesak Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber daya dalam menolak rencana Israel menganeksasi Jalur Gaza serta memperluas pemukiman di Tepi Barat.

Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anis Matta, menegaskan sikap tersebut dalam sidang darurat tingkat menteri OKI di Jeddah, Arab Saudi, pada Senin.

“OKI harus mengerahkan seluruh kekuatan dan sumber dayanya untuk menolak dan menghentikan rencana Israel menduduki penuh Gaza serta memperluas permukiman di Tepi Barat,” tegas Anis.

Dalam pernyataan resmi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Anis memperingatkan bahwa visi “Israel Raya” dan ambisi pendudukan penuh atas Gaza merupakan ancaman eksistensial bagi kelangsungan hidup serta kedaulatan negara-negara di Timur Tengah.

Ia menekankan bahwa solidaritas dan mekanisme kolektif mutlak diperlukan untuk melindungi masa depan negara-negara anggota OKI. “Seberapa pun lamanya waktu yang dibutuhkan dan sebanyak apa pun pengorbanan yang harus dijalani, Palestina akan senantiasa menjadi jantung yang berdenyut bagi umat ini,” ujarnya.

Resolusi OKI