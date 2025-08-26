PERANG GAZA
'Palestina membutuhkan tindakan kolektif,' kata Menlu Turkiye di pertemuan OKI tentang Gaza
Turkiye mendesak adanya tekanan internasional yang terkoordinasi terhadap Israel untuk mengakhiri perang di Gaza, dan menekankan dukungan OKI terhadap proposal gencatan senjata.
Turkiye berjanji mendukung upaya rekonstruksi Gaza. / AA
26 Agustus 2025

Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, menyatakan bahwa rakyat Palestina membutuhkan “aksi kolektif kita” pada hari Senin dalam pembukaan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

Berbicara dalam pertemuan OKI yang diadakan di kota Jeddah, Arab Saudi, Fidan, yang memimpin pertemuan tersebut, mengatakan, “Apa yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah aksi kolektif kita.”

Ia memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina tidak cukup tanpa adanya aksi global untuk memaksa Israel mengakhiri perang.

“Pemerintah Israel tidak mencari perdamaian, tetapi penghapusan Palestina. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

“Mereka harus dihentikan.”

Pertemuan OKI yang dipimpin oleh diplomat tertinggi Turkiye ini berfokus pada tindakan Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan bertujuan untuk mengoordinasikan posisi serta respons negara-negara anggota.

Dalam sambutan pembukaannya, Fidan juga mengecam serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, termasuk oleh para menteri Israel, menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibiarkan terus terjadi di kota bersejarah tersebut.

Israel telah membunuh hampir 62.700 warga Palestina dalam serangan brutal di Gaza sejak Oktober 2023.

Perang ini telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel.

Gencatan senjata Gaza

Diplomat tertinggi Turkiye menekankan pentingnya proposal gencatan senjata Mesir-Qatar, yang dapat membantu menghentikan serangan Israel, dengan mencatat bahwa OKI akan sepenuhnya mendukung upaya untuk gencatan senjata di Gaza.

“Kesepakatan telah dicapai, tetapi agresor [Israel] juga harus menyetujuinya,” kata Hakan Fidan.

Fidan memperingatkan bahwa kegagalan untuk mengamankan gencatan senjata akan memungkinkan pendudukan dan kekejaman terus berlanjut, mendesak inisiatif PBB untuk keanggotaan penuh Palestina.

Ia menekankan bahwa rencana untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Gaza harus mengikuti kerangka kerja Arab-Islam, dengan Turkiye berkomitmen penuh untuk mendukung upaya tersebut.

“Kita harus memastikan bahwa rakyat Palestina tetap berada di Gaza. Kita harus membangun kembali Jalur Gaza bersama-sama,” kata Fidan.

Fidan mengingatkan bahwa OKI didirikan untuk melindungi Masjid Al Aqsa, dengan mengatakan bahwa kelemahan apa pun akan merusak misi inti organisasi tersebut.

Ia juga memperingatkan bahwa serangan Israel terhadap Suriah, Lebanon, dan Iran mencerminkan agenda destabilisasi yang lebih luas yang mengancam keamanan regional dan global.

SUMBER:TRT World and Agencies
