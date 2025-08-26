Menteri Luar Negeri Turkiye, Hakan Fidan, menyatakan bahwa rakyat Palestina membutuhkan “aksi kolektif kita” pada hari Senin dalam pembukaan pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengenai Gaza.

Berbicara dalam pertemuan OKI yang diadakan di kota Jeddah, Arab Saudi, Fidan, yang memimpin pertemuan tersebut, mengatakan, “Apa yang dibutuhkan rakyat Palestina adalah aksi kolektif kita.”

Ia memperingatkan bahwa pengakuan terhadap Palestina tidak cukup tanpa adanya aksi global untuk memaksa Israel mengakhiri perang.

“Pemerintah Israel tidak mencari perdamaian, tetapi penghapusan Palestina. Ini tidak boleh dibiarkan,” katanya.

“Mereka harus dihentikan.”

Pertemuan OKI yang dipimpin oleh diplomat tertinggi Turkiye ini berfokus pada tindakan Israel yang sedang berlangsung di Gaza dan bertujuan untuk mengoordinasikan posisi serta respons negara-negara anggota.

Dalam sambutan pembukaannya, Fidan juga mengecam serangan pemukim di Tepi Barat yang diduduki, termasuk oleh para menteri Israel, menekankan bahwa tindakan semacam itu tidak dapat dibiarkan terus terjadi di kota bersejarah tersebut.

Israel telah membunuh hampir 62.700 warga Palestina dalam serangan brutal di Gaza sejak Oktober 2023.

Perang ini telah menghancurkan wilayah tersebut, yang kini menghadapi kelaparan akibat blokade yang diberlakukan oleh Israel.