PERANG GAZA
Israel belum menanggapi proposal gencatan senjata di Gaza: Qatar
'Tidak ada tanggapan resmi dari Israel - baik penerimaan, penolakan, maupun pengajuan proposal alternatif,' kata seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri.
Penduduk Palestina yang mengalami krisis kelaparan di Gaza. / AA
27 Agustus 2025

Qatar menyatakan bahwa Israel belum memberikan tanggapan terhadap proposal gencatan senjata terbaru di Gaza yang telah diterima oleh Hamas.

“Kami sedang berkomunikasi dengan semua pihak untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata, tetapi belum ada tanggapan resmi dari Israel – baik berupa penerimaan, penolakan, maupun pengajuan proposal alternatif,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri, Majed Al Ansari, dalam pernyataannya yang disiarkan oleh televisi Al Jazeera pada hari Selasa.

Ansari menyebutkan bahwa para mediator Gaza terus melakukan kontak setiap hari untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata.

“Kami menekankan perlunya mendesak Israel untuk memberikan tanggapan dan terlibat secara serius,” ujarnya. “Kami masih menunggu tanggapan resmi dari Israel terhadap proposal tersebut.”

