Ratusan ribu orang berdemonstrasi di beberapa kota di Israel untuk menuntut gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Palestina.

Saluran televisi Israel, Channel 12, melaporkan bahwa ratusan ribu warga Israel melakukan protes di Tel Aviv pada Selasa malam, mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mencapai kesepakatan dengan Hamas demi memastikan kembalinya para tawanan di Gaza, meskipun itu berarti harus mengakhiri pertumpahan darah.

Para demonstran berkumpul di "Alun-Alun Sandera" di kota tersebut, yang juga dikenal sebagai Hatufim Square, dan memenuhi jalan-jalan di sekitarnya, menurut laporan saluran tersebut.

Menurut kantor penyiar tersebut, keluarga para sandera turut bergabung dalam aksi protes ini. Jalan-jalan utama diblokir oleh kerumunan massa dan ban-ban yang dibakar.

Para pengunjuk rasa juga melakukan demonstrasi di luar rumah para menteri pemerintah, termasuk Menteri Luar Negeri Gideon Saar di wilayah tengah Israel dan Menteri Urusan Strategis Ron Dermer di Yerusalem, menurut laporan penyiar publik Israel, KAN.

Berikut beberapa gambarnya: