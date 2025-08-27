Indonesia telah mengintensifkan misi kemanusiaannya di Gaza, dengan terus mengirimkan bantuan melalui udara sementara warga Palestina berjuang untuk bertahan hidup di bawah blokade dan pemboman tanpa henti Israel.

Satuan Tugas Garuda Merah Putih II Tentara Nasional Indonesia (TNI) telah menerjunkan 9,9 ton paket bantuan ke Jalur Gaza bagian tengah, penerjunan paket bantuan kemanusiaan ke sekian kalinya bulan ini menurut pernyataan pada hari Selasa, 26 Agustus,

Operasi ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih besar, yang diluncurkan bekerja sama dengan Yordania pada 17 Agustus, bertepatan dengan peringatan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia.Pasukan Indonesia telah mengirimkan lebih dari 80 ton makanan, obat-obatan, dan kebutuhan sehari-hari. Misi 12 hari ini, yang melibatkan 66 personel dan dua pesawat C-130J Super Hercules, dijadwalkan berakhir pada hari Kamis.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari pengiriman kemanusiaan seberat 800 ton yang berangkat dari Jakarta pada 13 Agustus untuk diberangkatkan ke Yordania. Paket-paket yang diterjunkan tersebut berisi makanan siap saji, perlengkapan medis, dan kebutuhan pokok.

Rekaman yang dirilis oleh TNI menunjukkan kotak-kotak diturunkan dengan parasut ke Gaza, meskipun beberapa telah mendarat di area yang ditetapkan sebagai zona merah oleh militer Israel, zona yang sangat sulit dijangkau oleh warga Gaza.

Misi ini menandai pengiriman udara skala besar kedua Indonesia ke Gaza. Pada April 2024, pasukan Indonesia menyelesaikan misi 10 hari yang mengirimkan 900 paket makanan dan obat-obatan melalui udara.