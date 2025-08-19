Pemerintahan Presiden Donald Trump telah mencabut lebih dari 6.000 visa pelajar karena pelanggaran masa tinggal dan pelanggaran hukum, termasuk sebagian kecil karena "dukungan terhadap terorisme," menurut seorang pejabat Departemen Luar Negeri pada hari Senin.

Langkah ini, yang pertama kali dilaporkan oleh Fox Digital, muncul ketika pemerintahan Trump mengadopsi pendekatan yang sangat tegas terhadap visa pelajar sebagai bagian dari tindakan keras terhadap imigrasi ilegal, dengan memperketat pemeriksaan media sosial dan memperluas proses penyaringan.

Arahan dari Departemen Luar Negeri tahun ini memerintahkan diplomat AS di luar negeri untuk waspada terhadap setiap pelamar yang mungkin dianggap Washington sebagai ancaman terhadap Amerika Serikat dan memiliki riwayat aktivisme politik.

Sekitar 4.000 visa dibatalkan karena pengunjung melanggar hukum, dengan sebagian besar kasus terkait dengan penyerangan, kata pejabat tersebut pada hari Senin.

Mengemudi di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan serta pencurian adalah pelanggaran lainnya, tambah pejabat itu.

Sekitar 200 hingga 300 visa dicabut karena alasan terorisme, kata pejabat tersebut, mengacu pada aturan tentang ketidaklayakan visa dalam Manual Urusan Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

Aturan tersebut mengidentifikasi alasan ketidaklayakan secara umum sebagai "terlibat dalam kegiatan teroris" dan "memiliki hubungan tertentu dengan organisasi teroris."

Pejabat tersebut tidak menyebutkan kelompok mana yang didukung oleh para pelajar yang visanya telah dicabut.