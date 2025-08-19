DUNIA
2 menit membaca
Indonesia rencanakan kilang modular cepat untuk minyak AS, analis skeptis
Pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan kilang modular untuk mengolah minyak AS dan domestik demi menekan impor bensin, meski para analis mempertanyakan efektivitas strategi ini.
Indonesia rencanakan kilang modular cepat untuk minyak AS, analis skeptis
Pemandangan kilang unit IV milik perusahaan minyak negara, Pertamina, di Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia, 13 Januari 2016. / Reuters
13 jam yang lalu

Indonesia berencana membangun jaringan kilang modular kecil untuk mengolah minyak mentah asal Amerika Serikat dan minyak domestik. Proyek ini dimaksudkan untuk menekan impor bensin sekaligus memenuhi komitmen negara terhadap peningkatan pasokan energi dari AS.

Kilang modular merupakan unit kilang prefabrikasi yang dapat dibangun lebih cepat dan murah dibandingkan fasilitas tradisional. Langkah ini dinilai pemerintah sebagai cara cepat memenuhi kebutuhan domestik, meski analis mengingatkan bahwa strategi tersebut berlawanan dengan tren global pembangunan kilang skala besar yang memaksimalkan efisiensi ekonomi.

Rencana kilang modular dan kontrak senilai $8 miliar

Menurut laporan Reuters, dana kekayaan negara Indonesia, Danantara, berencana menandatangani kontrak senilai $8 miliar dengan perusahaan teknik asal AS, KBR Inc, untuk membangun 17 kilang modular. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan kepada wartawan, “Kami akan mengimpor minyak mentah ke Indonesia dan itu membutuhkan kilang yang sesuai dengan karakteristik minyak AS, sehingga kami melakukan investasi sesuai kebutuhan.”

Wakil Menteri Energi, Yuliot Tanjung, menambahkan, “Kilang-kilang ini akan ditempatkan dekat dengan pusat produksi minyak. Studi awal untuk infrastruktur modular dan fasilitas penyimpanan sudah dilakukan di Natuna, Surabaya, Halmahera Utara, dan Fakfak.”

TerkaitTRT Global - Indonesia berencana bangun kilang $8 miliar dengan perusahaan AS di tengah kesepakatan tarif
Direkomendasikan

Analisis kelayakan dan risiko ekonomi

Meski pembangunan kilang modular menawarkan solusi cepat, analis menyoroti tantangan Indonesia dalam memperluas kapasitas kilang. Pertamina berencana menginvestasikan $48 miliar untuk memperbarui enam kilang dan membangun kompleks kilang-petrokimia besar guna menggandakan produksi menjadi 1,5 juta barel per hari. Namun, sejumlah kerja sama internasional batal karena perbedaan valuasi proyek.

“Pembangunan 17 kilang ini cukup ambisius mengingat rencana RDMP juga sedang berlangsung,” kata Pankaj Srivastava, Senior Vice President Rystad Energy.

Kilang modular dapat selesai dalam waktu kurang dari setengah periode pembangunan kilang besar dan biayanya lebih rendah, sehingga membantu mengurangi ketergantungan impor. Namun, kapasitas kecil dan minimnya fasilitas pemurnian membatasi skala ekonomi serta tidak mendukung ekspansi kapasitas petrokimia Indonesia, kata Adi Imsirovic, Direktur Surrey Clean Energy.

June Goh, analis senior di Sparta Commodities, menambahkan, “Keterbatasan terminal akan memaksa penggunaan kapal lebih kecil untuk impor minyak, yang bisa meningkatkan biaya. Jika tidak ada fleksibilitas crude dalam proyek kilang modular, Indonesia akan sangat terekspos pada harga minyak AS.”

Dengan rencana ini, pemerintah berharap kebutuhan bahan bakar domestik dapat terpenuhi lebih cepat sambil tetap menjaga strategi energi nasional dan hubungan perdagangan dengan Amerika Serikat.

SUMBER:Reuters
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us