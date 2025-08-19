Indonesia berencana membangun jaringan kilang modular kecil untuk mengolah minyak mentah asal Amerika Serikat dan minyak domestik. Proyek ini dimaksudkan untuk menekan impor bensin sekaligus memenuhi komitmen negara terhadap peningkatan pasokan energi dari AS.

Kilang modular merupakan unit kilang prefabrikasi yang dapat dibangun lebih cepat dan murah dibandingkan fasilitas tradisional. Langkah ini dinilai pemerintah sebagai cara cepat memenuhi kebutuhan domestik, meski analis mengingatkan bahwa strategi tersebut berlawanan dengan tren global pembangunan kilang skala besar yang memaksimalkan efisiensi ekonomi.

Rencana kilang modular dan kontrak senilai $8 miliar

Menurut laporan Reuters, dana kekayaan negara Indonesia, Danantara, berencana menandatangani kontrak senilai $8 miliar dengan perusahaan teknik asal AS, KBR Inc, untuk membangun 17 kilang modular. CEO Danantara, Rosan Roeslani, mengatakan kepada wartawan, “Kami akan mengimpor minyak mentah ke Indonesia dan itu membutuhkan kilang yang sesuai dengan karakteristik minyak AS, sehingga kami melakukan investasi sesuai kebutuhan.”

Wakil Menteri Energi, Yuliot Tanjung, menambahkan, “Kilang-kilang ini akan ditempatkan dekat dengan pusat produksi minyak. Studi awal untuk infrastruktur modular dan fasilitas penyimpanan sudah dilakukan di Natuna, Surabaya, Halmahera Utara, dan Fakfak.”