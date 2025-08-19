Untuk pertama kalinya, Korps Marinir Korea Selatan akan bergabung dengan Super Garuda Shield, latihan militer multinasional tahunan yang diselenggarakan oleh Indonesia.

Acara pelatihan yang sangat dinantikan ini—dipimpin bersama oleh Indonesia dan Amerika Serikat—akan dimulai akhir pekan ini dan berlanjut hingga 7 September, bertempat di Jakarta dan berbagai lokasi strategis lainnya di seluruh Indonesia.

Latihan tahun ini akan melibatkan hampir 5.000 personel yang berasal dari 14 negara berbeda, dengan Korea Selatan menyumbang kontingen sekitar 20 marinir.