Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq menegaskan komitmen Indonesia dalam mengatasi polusi plastik, terlepas dari hasil negosiasi internasional yang belum menghasilkan konsensus.

“Dengan atau tanpa perjanjian, Indonesia akan terus mengambil langkah konkret, terencana, dan terukur untuk mengakhiri polusi plastik,” ujar Nurofiq dalam pernyataannya di Jakarta, Senin (19/8), merujuk pada laporan resmi Kementerian LHK.

Ia menyebut komitmen tersebut sejalan dengan target pemerintah mencapai 100 persen pengelolaan sampah pada 2029. Menurutnya, langkah itu juga menjadi bagian dari upaya Indonesia untuk tampil sebagai pemimpin global dalam mendorong pengakhiran polusi plastik.

Sebelumnya, sesi kedua dari pertemuan kelima Intergovernmental Negotiating Committee (INC-5.2) yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada 5–15 Agustus 2025 gagal mencapai kesepakatan mengenai instrumen hukum internasional yang mengikat tentang polusi plastik. Meski demikian, negara-negara peserta sepakat untuk melanjutkan proses perundingan pada INC-5.3.

Usulan solusi dari Indonesia