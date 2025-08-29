Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas tewasnya seorang pengemudi ojek online dalam insiden demo yang berujung ricuh pada Kamis (28/8) malam. Dalam video rekaman yang dibagikan ke media, Presiden juga meminta masyarakat untuk tetap tenang dan terus mempercayai pemerintah.

Pemerintah secara khusus meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyelidiki kematian Affan Kurniawan, 21 tahun, yang diduga terlindas kendaraan taktis Brimob di Jalan Pejompongan dekat Kompleks Parlemen. Menteri Sekretaris Negara sekaligus juru bicara presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan pihak kepresidenan menginstruksikan polisi agar bertindak hati-hati dalam menjalankan tugas keamanan dan menanggapi insiden tersebut.

“Tidak peduli sekecil apa pun, kami menyesal. Tidak ada yang menginginkan kejadian seperti ini,” ujar Prasetyo, sekaligus meminta maaf atas kecelakaan fatal tersebut.

Video yang beredar luas di media sosial menunjukkan kendaraan Brimob melaju meninggalkan lokasi setelah menabrak Affan, dengan warga dan saksi mengejar hingga kendaraan itu dihentikan di Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan.