Awal tahun ini, di kota kecil Greenock, Skotlandia, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang terpengaruh ideologi Hitler merencanakan untuk membakar Pusat Muslim Inverclyde, mengunci para jamaah di dalamnya, dan menyiarkan pembantaian tersebut secara langsung.

Dipengaruhi oleh ekstremis sayap kanan Anders Breivik dan terpapar doktrin ekstremis di TikTok sejak usia 13 tahun, ia menyusup ke masjid dengan berpura-pura masuk Islam. Saat ditangkap, ia ditemukan membawa tabung gas, pistol angin, dan alat pembakar. Ia bahkan telah menyusun manifesto.

Kisah ini sangat mengerikan, namun yang tak kalah mengejutkan adalah betapa sedikitnya perhatian yang diberikan oleh media arus utama Inggris. Sky News melaporkan kejadian ini, termasuk kesaksian dari pemimpin masjid, tetapi sebagian besar media besar lainnya tidak memberikan peliputan yang mendalam. Rencana pembantaian terhadap Muslim di tempat ibadah mereka tidak dianggap sebagai berita nasional.

Sekarang bayangkan jika pelakunya adalah seorang Muslim, dan korban yang ditargetkan adalah jamaah di gereja atau sinagoga. Judul berita pasti akan menyoroti aksi terorisme. Para politisi akan segera mengeluarkan pernyataan tentang ekstremisme.

Perbedaan dalam peliputan ini mungkin dianggap sebagai kelalaian, tetapi mencerminkan bias struktural yang lebih dalam.

Pelaporan selektif ini memperkuat gagasan bahwa Muslim hanya dapat dianggap sebagai ancaman, bukan korban, sehingga menyiratkan bahwa nyawa dan keselamatan mereka kurang bernilai. Hal ini juga memberi keberanian kepada para ekstremis ketika mereka melihat masyarakat yang tidak serius menangani Islamofobia.

Pola minimnya perhatian

Kasus di Greenock bukanlah insiden yang terisolasi. Di Sheffield, Edmund Fowler dihukum karena melepaskan tikus liar di luar Masjid Agung sebanyak empat kali antara Mei dan Juni. CCTV menunjukkan dia membawa kandang tikus dan melepaskannya di trotoar masjid, sementara rekaman telepon menangkap dia mengejek para jamaah.

Tell MAMA, sebuah lembaga amal terpercaya yang mencatat insiden kebencian terhadap Muslim di Inggris, menggambarkan serangan ini sebagai “sangat merendahkan martabat.” Namun, Fowler tidak dijatuhi hukuman penjara.

Di Nottingham, jamaah masjid pada hari Jumat telah menghadapi pelecehan berulang selama sekitar dua tahun dari seorang wanita tua kulit putih yang meneriakkan hinaan kepada jamaah masjid dan bahkan menghalangi mobil-mobil untuk keluar.

Mereka melaporkan kejadian ini ke Islamophobia Response Unit (IRU), sebuah lembaga amal independen yang memberikan dukungan rahasia dan panduan hukum kepada korban kejahatan kebencian Islamofobia. IRU tidak menerima pendanaan dari pemerintah, namun mereka menangani ratusan kasus hukum setiap tahun, memastikan bahwa korban tidak dibiarkan menghadapi sistem sendirian.

Pada bulan Juli, konfrontasi lain di luar masjid yang sama di Nottingham terekam kamera dan dilaporkan ke polisi dengan bukti video. Petugas hanya memberikan peringatan kepada pelaku. Para jamaah masjid menggambarkan ini sebagai bukti lebih lanjut dari rasisme institusional, di mana pelecehan Islamofobia tidak dianggap sebagai kejahatan serius.

Bahkan ketika tuntutan diajukan, pengurangan tingkat kejahatan kebencian dapat mengurangi beratnya hukuman.

Di Scarborough, North Yorkshire, James Martin yang berusia 18 tahun tertangkap di luar Pusat Islam dengan alat pembakar di sakunya sambil meneriakkan hinaan selama shalat malam. Seorang hakim memperingatkan bahwa konsekuensinya “bisa saja fatal.” Namun, BBC awalnya memuat berita ini dengan judul, “Remaja Dipenjara karena Protes di Pusat Islam,” yang kemudian diubah untuk mengakui adanya alat pembakar. Pencarian daring masih menunjukkan versi awal yang menyesatkan.

Kasus-kasus ini menyoroti normalisasi Islamofobia, tidak hanya melalui tindakan kebencian individu, tetapi juga melalui pengurangan seriusnya insiden tersebut secara sistemik.

Angka tidak berbohong

Ini bukan hanya anekdot.