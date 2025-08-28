Awal tahun ini, di kota kecil Greenock, Skotlandia, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun yang terpengaruh ideologi Hitler merencanakan untuk membakar Pusat Muslim Inverclyde, mengunci para jamaah di dalamnya, dan menyiarkan pembantaian tersebut secara langsung.
Dipengaruhi oleh ekstremis sayap kanan Anders Breivik dan terpapar doktrin ekstremis di TikTok sejak usia 13 tahun, ia menyusup ke masjid dengan berpura-pura masuk Islam. Saat ditangkap, ia ditemukan membawa tabung gas, pistol angin, dan alat pembakar. Ia bahkan telah menyusun manifesto.
Kisah ini sangat mengerikan, namun yang tak kalah mengejutkan adalah betapa sedikitnya perhatian yang diberikan oleh media arus utama Inggris. Sky News melaporkan kejadian ini, termasuk kesaksian dari pemimpin masjid, tetapi sebagian besar media besar lainnya tidak memberikan peliputan yang mendalam. Rencana pembantaian terhadap Muslim di tempat ibadah mereka tidak dianggap sebagai berita nasional.
Sekarang bayangkan jika pelakunya adalah seorang Muslim, dan korban yang ditargetkan adalah jamaah di gereja atau sinagoga. Judul berita pasti akan menyoroti aksi terorisme. Para politisi akan segera mengeluarkan pernyataan tentang ekstremisme.
Perbedaan dalam peliputan ini mungkin dianggap sebagai kelalaian, tetapi mencerminkan bias struktural yang lebih dalam.
Pelaporan selektif ini memperkuat gagasan bahwa Muslim hanya dapat dianggap sebagai ancaman, bukan korban, sehingga menyiratkan bahwa nyawa dan keselamatan mereka kurang bernilai. Hal ini juga memberi keberanian kepada para ekstremis ketika mereka melihat masyarakat yang tidak serius menangani Islamofobia.
Pola minimnya perhatian
Kasus di Greenock bukanlah insiden yang terisolasi. Di Sheffield, Edmund Fowler dihukum karena melepaskan tikus liar di luar Masjid Agung sebanyak empat kali antara Mei dan Juni. CCTV menunjukkan dia membawa kandang tikus dan melepaskannya di trotoar masjid, sementara rekaman telepon menangkap dia mengejek para jamaah.
Tell MAMA, sebuah lembaga amal terpercaya yang mencatat insiden kebencian terhadap Muslim di Inggris, menggambarkan serangan ini sebagai “sangat merendahkan martabat.” Namun, Fowler tidak dijatuhi hukuman penjara.
Di Nottingham, jamaah masjid pada hari Jumat telah menghadapi pelecehan berulang selama sekitar dua tahun dari seorang wanita tua kulit putih yang meneriakkan hinaan kepada jamaah masjid dan bahkan menghalangi mobil-mobil untuk keluar.
Mereka melaporkan kejadian ini ke Islamophobia Response Unit (IRU), sebuah lembaga amal independen yang memberikan dukungan rahasia dan panduan hukum kepada korban kejahatan kebencian Islamofobia. IRU tidak menerima pendanaan dari pemerintah, namun mereka menangani ratusan kasus hukum setiap tahun, memastikan bahwa korban tidak dibiarkan menghadapi sistem sendirian.
Pada bulan Juli, konfrontasi lain di luar masjid yang sama di Nottingham terekam kamera dan dilaporkan ke polisi dengan bukti video. Petugas hanya memberikan peringatan kepada pelaku. Para jamaah masjid menggambarkan ini sebagai bukti lebih lanjut dari rasisme institusional, di mana pelecehan Islamofobia tidak dianggap sebagai kejahatan serius.
Bahkan ketika tuntutan diajukan, pengurangan tingkat kejahatan kebencian dapat mengurangi beratnya hukuman.
Di Scarborough, North Yorkshire, James Martin yang berusia 18 tahun tertangkap di luar Pusat Islam dengan alat pembakar di sakunya sambil meneriakkan hinaan selama shalat malam. Seorang hakim memperingatkan bahwa konsekuensinya “bisa saja fatal.” Namun, BBC awalnya memuat berita ini dengan judul, “Remaja Dipenjara karena Protes di Pusat Islam,” yang kemudian diubah untuk mengakui adanya alat pembakar. Pencarian daring masih menunjukkan versi awal yang menyesatkan.
Kasus-kasus ini menyoroti normalisasi Islamofobia, tidak hanya melalui tindakan kebencian individu, tetapi juga melalui pengurangan seriusnya insiden tersebut secara sistemik.
Angka tidak berbohong
Ini bukan hanya anekdot.
Di tengah meningkatnya serangan ini, komunitas Muslim merasa rentan dan tidak terlindungi. Iman Atta, direktur Tell MAMA, melaporkan bahwa serangan meningkat sebesar 73 persen pada tahun 2024, dengan 5.837 insiden yang terverifikasi, menandai periode paling berbahaya bagi Muslim di Inggris.
Namun, lonjakan ini tidak diterjemahkan ke dalam peliputan media yang proporsional, fokus kebijakan, atau urgensi politik. Kekerasan sayap kanan terhadap Muslim terlalu sering dianggap sebagai tindakan individu daripada ancaman yang terorganisir dan berkembang.
Di tempat-tempat seperti Inverclyde, komunitas Muslim terpaksa meningkatkan keamanan mereka sendiri, memantau perilaku mencurigakan, dan menghadapi ketakutan akan infiltrasi.
Selain menjadi beban tambahan, hal ini merusak kepercayaan. Para jamaah harus khawatir apakah orang yang tidak dikenal yang berdoa di samping mereka bisa jadi seorang penyusup dengan niat jahat. Ini adalah beban psikologis yang berat bagi komunitas yang sudah terpinggirkan.
Inggris masih kekurangan kebijakan nasional yang komprehensif untuk menangani Islamofobia dengan keseriusan yang diperlukan.
Pada Februari 2025, pemerintah membentuk kelompok kerja untuk mengembangkan definisi nasional tentang kebencian terhadap Muslim. Pada bulan Juli, pemerintah menunjuk lembaga amal independen British Muslim Trust untuk mengelola Dana Melawan Kebencian terhadap Muslim.
Namun, pendekatannya penuh dengan masalah. Seperti yang dilaporkan oleh Middle East Eye, pemerintah melarang kelompok kerja tersebut untuk berkonsultasi dengan Dewan Muslim Inggris (MCB), badan payung Muslim terbesar di negara itu, sementara mengizinkan masukan dari individu dan organisasi yang dituduh melakukan Islamofobia.
Para kritikus mengatakan ini merusak kredibilitas proses tersebut, menimbulkan keraguan apakah komunitas Muslim benar-benar didengar secara bermakna.
Bagi banyak Muslim, sinyal campuran ini menunjukkan masalah yang lebih dalam: Islamofobia diakui secara prinsip tetapi jarang ditangani secara praktis dengan urgensi yang diperlukan.
Lembaga amal seperti Tell MAMA dan Islamophobia Response Unit (IRU) terus mengisi kekosongan ini, mendokumentasikan pelecehan, menawarkan dukungan hukum, dan mendorong pengakuan, tetapi mereka melakukannya melawan arus keengganan pemerintah dan pengabaian media.
Memberi keberanian kepada pelaku
Dengan meremehkan kekerasan Islamofobia, Inggris berisiko menormalkan gagasan bahwa nyawa Muslim kurang berharga. Keheningan ini memberi keberanian kepada para pelaku dan mengabaikan korban. Hal ini memberi sinyal kepada para ekstremis bahwa mereka dapat bertindak hampir tanpa hukuman, dan memberi tahu Muslim bahwa keselamatan mereka bukan prioritas nasional.
Muslim mungkin menjadi targetnya, tetapi kekerasan sayap kanan yang berakar pada ideologi supremasi kulit putih mengancam tatanan sosial Inggris secara keseluruhan. Penting untuk diakui bahwa dalam keinginannya untuk membunuh Muslim, pelaku di Greenock berniat menciptakan teror yang spektakuler.
Kebencian semacam itu, jika dibiarkan, akan menyebar.
Media Inggris harus melaporkan kekerasan Islamofobia dengan urgensi yang sama seperti insiden ekstremis lainnya. Serangan terhadap masjid dan komunitas Muslim layak mendapatkan lebih dari sekadar catatan lokal.
Dan pemerintah harus memasukkan Islamofobia dalam strategi kejahatan kebencian dan kontra-ekstremisme, memastikan bahwa radikalisasi sayap kanan diperlakukan dengan serius seperti ancaman ekstremis lainnya. Ini termasuk memberikan sumber daya kepada komunitas dengan dukungan finansial, hukum, dan keamanan yang nyata.
Akhirnya, masyarakat harus menuntut akuntabilitas. Inggris tidak bisa terus berpaling dari cerita-cerita ini hanya karena korbannya adalah Muslim. Jika negara ini tidak menghadapi normalisasi Islamofobia sekarang, ia berisiko menghadapi tragedi yang jauh lebih besar yang tidak lagi bisa diabaikan.