Di sebuah desa yang tenang di kaki bukit Himalaya, tepatnya di Kulgam, sebuah distrik di Kashmir yang dikelola India, udara masih menyimpan gema dari baku tembak yang berkepanjangan.

Di sepanjang jalan sempit yang membelah kawasan padat penduduk, berdiri sebuah rumah bertingkat milik Abdul Bari, mantan profesor geografi dan studi perempuan, yang kini ditahan di bawah Undang-Undang Keamanan Publik (Public Safety Act/PSA) yang kontroversial.

Di lantai pertama rumah itu, keluarganya duduk dalam keheningan, tidak memahami mengapa seorang pria yang dikenal karena aktivismenya melawan korupsi dan eksploitasi seksual kini ditahan. Mereka bertanya-tanya kejahatan apa yang telah dia lakukan dan apakah mengungkap skandal kini menjadi hal yang dapat dihukum.

“Kami tidak tahu mengapa dia ditahan di bawah PSA. Dia mengungkap skandal seks, mafia tanah, dan bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Kami ingin tahu kejahatan apa yang telah dia lakukan sehingga dia dihukum,” kata salah satu anggota keluarganya yang meminta anonimitas.

PSA atau Undang-Undang Keamanan Publik telah lama menjadi fitur utama dalam lanskap hukum Kashmir.

Undang-undang ini memungkinkan penahanan tanpa pengadilan hingga dua tahun dengan alasan ketertiban umum atau keamanan.

Diperkenalkan pada tahun 1978 untuk menekan penyelundupan kayu, hukum ini kemudian digunakan selama pemberontakan Kashmir pada 1990-an melawan pemerintahan New Delhi. Sejak itu, hukum ini diterapkan terhadap warga sipil, pembangkang politik, dan baru-baru ini, akademisi serta aktivis.

“PSA telah menjadi instrumen represi sewenang-wenang,” kata advokat Umair Ronga, yang ayahnya juga ditahan di bawah PSA tahun lalu.

Ronga berpendapat bahwa penerapan hukum ini di Kashmir secara bertahap mengikis prinsip demokrasi konstitusional dan supremasi hukum.

Pengacara, aktivis, dan jurnalis, yang merupakan hati nurani masyarakat demokratis, secara sistematis diintimidasi dan dibungkam melalui penahanan yang tidak adil. Penyalahgunaan ini terus berlangsung meskipun ada pengawasan yudisial, menurut Ronga.

“PSA awalnya ditujukan untuk tersangka militan yang teridentifikasi, tetapi kini diterapkan secara terkenal terhadap warga sipil Kashmir,” kata Vertika Mani, Pengacara Hak Asasi Manusia dan Sekretaris Persatuan Rakyat untuk Kebebasan Sipil (PUCL).

“Selama kunjungan kami baru-baru ini ke Kashmir, kami mengamati bahwa penyalahgunaan PSA telah menjadi titik kritis dalam pola represi yang sedang berlangsung ini,” katanya kepada TRT World.

Pasca serangan di Pahalgam pada 22 April, puluhan individu telah ditahan di bawah PSA di berbagai bagian Kashmir yang dikelola India, dan dua puluh tiga orang ditahan di ibu kota musim panas, Srinagar, saja.

‘Hukum tanpa hukum’

Bagi Amnesty International dan bahkan Mahkamah Agung India, PSA tetap menjadi “Hukum tanpa hukum”.

Bagi banyak warga Kashmir, ini adalah pengingat bahwa legalitas di lembah sering kali menjadi kedok untuk represi sewenang-wenang. Jurnalis, aktivis, pengacara, dan warga biasa telah ditahan di bawah ketentuan hukum ini.

Ketua Menteri Omar Abdullah, yang kakeknya, Sheikh Abdullah, memperkenalkan hukum ini, pernah ditahan selama enam bulan di bawah hukum yang sama ketika pemerintah Modi mencabut otonomi terbatas wilayah tersebut pada Agustus 2019.

Selama kampanye pemilihannya, beberapa bulan sebelum penahanannya pada 2019, Abdullah berjanji untuk mencabut PSA jika terpilih kembali.

Jurnalis seperti Sajad Gul dan Majid Hydari ditahan, lalu dibebaskan dengan jaminan. Akademisi seperti Bari, dan anggota masyarakat sipil seperti Irfan Mehraj dan Khurram Parvez, tetap dipenjara tanpa jaminan.

Amnesty International telah melacak meningkatnya jumlah petisi terhadap penahanan semacam itu.

Antara 2014 dan 2019, 272 petisi habeas corpus diajukan di Pengadilan Tinggi Jammu dan Kashmir. Setelah 2019, angka itu meningkat menjadi 2.080, sebagian besar di Srinagar, di mana kasus-kasus kini membutuhkan rata-rata hampir sebelas bulan untuk didengar.