Fidan, Rubio bahas proses perdamaian Rusia-Ukraina dan perang Israel di Gaza
Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan mengatakan Ankara siap memenuhi tanggung jawabnya dalam proses perdamaian Moskow-Kiev dalam panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio.
Selama percakapan telepon, Fidan mengatakan Ankara siap memenuhi tanggung jawabnya dalam proses perdamaian Moskow-Kyiv. / AA
29 Agustus 2025

Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio telah membahas proses perdamaian yang sedang berlangsung untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina, serta situasi terbaru di Gaza, menurut sumber diplomatik Turkiye.

Dalam pembicaraan melalui telepon pada hari Kamis, Fidan menyatakan bahwa Ankara siap untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam proses perdamaian Moskow-Kiev.

Sebelumnya hari ini, Presiden Turkiye dan Ukraina juga membahas proses perdamaian Ukraina-Rusia. Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menginformasikan kepada Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy bahwa Turkiye terus berupaya memastikan perang berakhir dengan perdamaian yang berkelanjutan.

Selama panggilan tersebut, yang juga membahas situasi terkini di Gaza, Fidan menekankan perlunya segera memperbaiki situasi kemanusiaan di wilayah tersebut.

Kedua menteri juga membicarakan situasi di Suriah dan hubungan bilateral.

SUMBER:AA
