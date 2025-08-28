Sedikitnya 25 orang meninggal dunia dan 27 lainnya cedera ketika sebuah bus penumpang terguling di dekat ibu kota Kabul, kata pejabat pada Rabu.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Abdul Mateen Qani, mengatakan insiden itu terjadi di dekat persimpangan Arghandi, Kabul, pada Selasa malam, lapor Tolo News.

Ia menambahkan, bus keluar jalur dan terguling akibat kelalaian pengemudi.

Sementara itu, juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, mengatakan kepada Anadolu bahwa total korban dalam kecelakaan itu mencapai 44 orang tewas dan terluka.