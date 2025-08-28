Tokoh-tokoh besar dan sangat terkenal Hollywood, termasuk Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer, dan Alfonso Cuaron, bergabung sebagai produser eksekutif dalam film Kaouther Ben Hania berjudul The Voice of Hind Rajab, yang berlatar di Gaza. Film ini mendapatkan dukungan besar menjelang pemutaran perdana dunianya di Festival Film Venesia pada 3 September.
Film ini merekonstruksi jam-jam terakhir kehidupan Hind Rajab, seorang anak berusia enam tahun yang pada Januari 2024 menelepon relawan Bulan Sabit Merah dari dalam mobil yang penuh dengan lubang peluru setelah pasukan Israel menembaki keluarganya yang sedang melarikan diri dari Kota Gaza.
Hind kemudian ditemukan tewas.
Film ini menggunakan rekaman audio dari panggilan putus asa Hind saat para penyelamat berusaha mencapainya.
Israel mengklaim tidak memiliki pasukan di area tersebut pada saat kejadian, tetapi investigasi independen oleh The Washington Post dan Sky News mengonfirmasi keberadaan tank-tank Israel di lokasi.
Al Jazeera memetakan 335 lubang peluru di mobil keluarga tersebut.
Ben Hania, yang filmnya Four Daughters dinominasikan untuk Oscar tahun lalu, mengatakan:
"Saya tidak bisa menerima dunia di mana seorang anak meminta bantuan dan tidak ada yang datang. Sinema dapat menjaga ingatan. Sinema dapat melawan lupa. Semoga suara Hind Rajab didengar."
Film ini diproduksi oleh Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios), dan James Wilson (JW Films).
Perusahaan The Party Film Sales telah mengamankan kesepakatan distribusi di seluruh Eropa, sementara CAA Media Finance menangani distribusi di Amerika Utara.
Pemutaran perdana di Venesia berlangsung di tengah latar belakang perang Gaza yang mendominasi festival.
Suara Hind Rajab menggema di Venesia
Festival Film Venesia ke-82 dibuka minggu ini dengan parade bintang Hollywood seperti biasa, tetapi isu Gaza menjadi sorotan baik di dalam maupun di luar karpet merah.
Para pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Lido menuntut diakhirinya kekerasan Israel, sementara para pembuat film dan seniman menyoroti penderitaan rakyat Palestina.
Salah satu film yang paling dinantikan adalah The Voice of Hind Rajab, yang merekonstruksi kisah nyata seorang anak perempuan berusia enam tahun yang tewas akibat tembakan Israel pada Januari 2024 setelah memohon bantuan melalui telepon dari dalam mobil yang penuh dengan lubang peluru.
Sutradara Kaouther Ben Hania mengatakan bahwa ia mengalami "reaksi fisik" ketika pertama kali mendengar suara Hind secara daring, sehingga langsung meninggalkan proyek lain untuk menggarap film ini.
Ben Hania sengaja menghindari penggunaan gambar-gambar grafis, dan lebih memilih untuk fokus pada "penantian, ketakutan, dan keheningan yang tak tertahankan ketika bantuan tidak datang."
Direktur festival Venesia, Alberto Barbera, mengatakan bahwa daftar film tahun ini mencerminkan "kembali ke realitas," dengan para pembuat film menghadapi isu-isu seperti perang, penindasan, dan pendudukan Palestina.
Suara kecaman, harga tinggi…
Tahun lalu, sekelompok aktor dan seniman Hollywood mendesak Screen Actors Guild–American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) untuk membela anggota yang menghadapi apa yang mereka sebut sebagai "represi ala McCarthy" karena menyatakan solidaritas dengan Palestina.
Dalam sebuah surat terbuka, lebih dari 700 anggota salah satu serikat terbesar di Hollywood meminta pimpinan mereka untuk secara terbuka mengecam serangan Israel terhadap Gaza dan melindungi anggota yang menghadapi pemboikotan di industri karena pandangan pro-Palestina mereka.
"Kami menuntut agar [pimpinan kami] berbicara menentang penargetan dan pembunuhan warga sipil Palestina yang tidak bersalah, pekerja kesehatan, dan jurnalis kami ... serta menghilangkan ambiguitas tentang solidaritas kami dengan pekerja, seniman, dan orang-orang tertindas di seluruh dunia," bunyi surat tersebut.
Penandatangan surat tersebut termasuk tokoh-tokoh terkenal seperti Mark Ruffalo, Cynthia Nixon, Susan Sarandon, Riz Ahmed, Rosie O’Donnell, dan Common.
Tentara Israel mengejek selebriti Amerika Billie Eilish dan Mark Ruffalo dengan menuliskan nama mereka pada peluru artileri yang digunakan dalam pemboman Gaza, sebagai tanggapan atas dukungan vokal mereka terhadap Palestina.
Gambar yang beredar secara daring pada hari Senin menunjukkan peluru 155mm dengan nama penyanyi pemenang Grammy dan aktor Hollywood tersebut ditulis dengan spidol, disertai ejekan: "Kalian bisa pergi ke Gaza."
Tindakan ini muncul ketika kedua selebriti tersebut secara vokal menuntut gencatan senjata segera di Gaza dan akses kemanusiaan yang lebih besar ke wilayah tersebut, di mana Israel telah menewaskan hampir 63.000 warga Palestina sejak Oktober 2023.