Tokoh-tokoh besar dan sangat terkenal Hollywood, termasuk Brad Pitt, Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonathan Glazer, dan Alfonso Cuaron, bergabung sebagai produser eksekutif dalam film Kaouther Ben Hania berjudul The Voice of Hind Rajab, yang berlatar di Gaza. Film ini mendapatkan dukungan besar menjelang pemutaran perdana dunianya di Festival Film Venesia pada 3 September.

Film ini merekonstruksi jam-jam terakhir kehidupan Hind Rajab, seorang anak berusia enam tahun yang pada Januari 2024 menelepon relawan Bulan Sabit Merah dari dalam mobil yang penuh dengan lubang peluru setelah pasukan Israel menembaki keluarganya yang sedang melarikan diri dari Kota Gaza.

Hind kemudian ditemukan tewas.

Film ini menggunakan rekaman audio dari panggilan putus asa Hind saat para penyelamat berusaha mencapainya.

Israel mengklaim tidak memiliki pasukan di area tersebut pada saat kejadian, tetapi investigasi independen oleh The Washington Post dan Sky News mengonfirmasi keberadaan tank-tank Israel di lokasi.

Al Jazeera memetakan 335 lubang peluru di mobil keluarga tersebut.

Ben Hania, yang filmnya Four Daughters dinominasikan untuk Oscar tahun lalu, mengatakan:

"Saya tidak bisa menerima dunia di mana seorang anak meminta bantuan dan tidak ada yang datang. Sinema dapat menjaga ingatan. Sinema dapat melawan lupa. Semoga suara Hind Rajab didengar."

Film ini diproduksi oleh Nadim Cheikhrouha (Mime/Tanit Films), Odessa Rae (RaeFilm Studios), dan James Wilson (JW Films).

Perusahaan The Party Film Sales telah mengamankan kesepakatan distribusi di seluruh Eropa, sementara CAA Media Finance menangani distribusi di Amerika Utara.

Pemutaran perdana di Venesia berlangsung di tengah latar belakang perang Gaza yang mendominasi festival.

Suara Hind Rajab menggema di Venesia

Festival Film Venesia ke-82 dibuka minggu ini dengan parade bintang Hollywood seperti biasa, tetapi isu Gaza menjadi sorotan baik di dalam maupun di luar karpet merah.

Para pengunjuk rasa pro-Palestina berkumpul di Lido menuntut diakhirinya kekerasan Israel, sementara para pembuat film dan seniman menyoroti penderitaan rakyat Palestina.