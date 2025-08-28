Pasukan militer Israel melanjutkan serangan mereka ke pedesaan Quneitra di selatan Suriah, dalam pelanggaran terbaru terhadap kedaulatan negara tersebut, menurut laporan media lokal.

Menurut TV Al-Ikhbariya yang dikelola negara, pasukan Israel maju pada hari Rabu ke wilayah Rasm al-Rawadi dan dekat kota Samdaniya al-Gharbiyya di pedesaan Quneitra, sebuah area yang terletak di dalam zona pemisahan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Tidak ada komentar langsung dari militer Israel mengenai laporan media tersebut.

Sepanjang bulan Agustus, militer Israel telah melakukan lima serangan ke provinsi Quneitra di barat daya Suriah, yang terbaru terjadi pada Selasa pagi, di mana satu orang tewas.

Serangan udara drone mematikan

Suriah mengutuk pada hari Rabu serangan drone mematikan Israel yang menewaskan enam tentara di pedesaan Damaskus di bagian selatan negara itu.

“Agresi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut menyebut serangan Israel sebagai “bagian dari kebijakan agresif yang terus dilakukan oleh pendudukan Israel yang bertujuan merusak keamanan dan stabilitas di kawasan.”

Kementerian itu menegaskan kembali komitmen Suriah terhadap “haknya yang sah untuk mempertahankan tanah dan rakyatnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.”