DUNIA
2 menit membaca
Militer Israel terus melakukan serangan lintas batas di selatan Suriah
Pasukan Israel maju ke area Rasm al-Rawadi dan dekat Samdaniya al-Gharbiyya di pedesaan Quneitra, menurut media pemerintah.
Militer Israel terus melakukan serangan lintas batas di selatan Suriah
Israel memperluas pendudukannya di Dataran Tinggi Golan Suriah, sebuah langkah yang melanggar kesepakatan pemisahan tahun 1974. / AP
28 Agustus 2025

Pasukan militer Israel melanjutkan serangan mereka ke pedesaan Quneitra di selatan Suriah, dalam pelanggaran terbaru terhadap kedaulatan negara tersebut, menurut laporan media lokal.

Menurut TV Al-Ikhbariya yang dikelola negara, pasukan Israel maju pada hari Rabu ke wilayah Rasm al-Rawadi dan dekat kota Samdaniya al-Gharbiyya di pedesaan Quneitra, sebuah area yang terletak di dalam zona pemisahan di Dataran Tinggi Golan yang diduduki.

Tidak ada komentar langsung dari militer Israel mengenai laporan media tersebut.

Sepanjang bulan Agustus, militer Israel telah melakukan lima serangan ke provinsi Quneitra di barat daya Suriah, yang terbaru terjadi pada Selasa pagi, di mana satu orang tewas.

Serangan udara drone mematikan

Suriah mengutuk pada hari Rabu serangan drone mematikan Israel yang menewaskan enam tentara di pedesaan Damaskus di bagian selatan negara itu.

“Agresi ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB, serta merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Suriah,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.

Kementerian tersebut menyebut serangan Israel sebagai “bagian dari kebijakan agresif yang terus dilakukan oleh pendudukan Israel yang bertujuan merusak keamanan dan stabilitas di kawasan.”

Kementerian itu menegaskan kembali komitmen Suriah terhadap “haknya yang sah untuk mempertahankan tanah dan rakyatnya sesuai dengan ketentuan hukum internasional.”

Direkomendasikan

Kementerian tersebut menyerukan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan, “untuk mengambil tanggung jawab hukum dan moralnya dalam menghentikan agresi-agresi yang berulang ini, dan bekerja untuk mewajibkan otoritas pendudukan Israel menghentikan pelanggaran terus-menerus terhadap Suriah, rakyatnya, dan institusi nasionalnya.”

TerkaitTRT Global - Israel lancarkan serangan udara baru di pinggiran Damaskus

Dukungan untuk Damaskus

Turkiye sebelumnya dengan tegas mengutuk serangan Israel yang meluas di Suriah sebagai pelanggaran terhadap integritas wilayah dan kesatuan negara tersebut, mendesak penghentian serangan tersebut dan menegaskan kembali dukungannya untuk stabilitas dan kedaulatan Suriah.

Arab Saudi, Qatar, dan Yordania juga mengutuk serangan Israel yang terus berlangsung di Suriah, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan, hukum internasional, dan perjanjian pemisahan tahun 1974 dengan Israel.

Riyadh menegaskan kembali dukungannya untuk kesatuan dan rekonstruksi Suriah, menolak agenda separatis apa pun, sambil mendesak tindakan global untuk mengakhiri serangan Israel.

Doha menggambarkan serangan tersebut sebagai tantangan terhadap kehendak internasional dan menyerukan tindakan tegas terhadap Israel, memperingatkan ancaman terhadap keamanan regional dan global.

Amman juga mengecam tindakan tersebut sebagai eskalasi berbahaya yang merusak kedaulatan Suriah dan stabilitas kawasan, menekankan solidaritas penuh dengan rakyat Suriah dan integritas wilayahnya.

TerkaitTRT Global - Turkiye mengecam serangan militer Israel yang semakin meningkat di Suriah
SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us