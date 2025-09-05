Presiden Suriah Ahmed al Sharaa meluncurkan Syrian Development Fund, yang disebutnya akan menjadi alat utama untuk membangun kembali negara tersebut.

Pengumuman itu disampaikan pada Kamis, dalam upacara peresmian dana tersebut di Benteng Damaskus, ibu kota Suriah, menurut Syrian Arab News Agency (SANA).

“Hari ini kita berkumpul untuk mengumumkan peluncuran Syrian Development Fund, melalui mana kami mengajak Anda menyalurkan dana dermawan untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan rezim terguling dan memulihkan tanah yang mereka bakar menjadi negara hijau dan makmur,” kata al Sharaa dalam pidatonya.

“Rezim yang digulingkan telah menghancurkan ekonomi kita, menjarah kekayaan kita, meruntuhkan rumah-rumah kita, dan mengungsikan rakyat kita ke kamp-kamp dan tempat-tempat pengungsian. Hari ini kita berkumpul untuk menyembuhkan luka Suriah tercinta, membangunnya kembali dengan bantuan rakyatnya, serta mengembalikan para pengungsi ke tanah air mereka.”

Al Sharaa menambahkan, dana tersebut akan dikelola dengan tingkat transparansi tinggi dan semua penggunaan dana untuk proyek strategis akan dipublikasikan.