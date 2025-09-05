Superkomputer tercepat di Eropa, Jupiter, akan diresmikan pada hari Jumat di Jerman. Para operatornya berharap sistem ini dapat membantu benua tersebut dalam berbagai bidang, mulai dari penelitian iklim hingga mengejar ketertinggalan dalam perlombaan kecerdasan buatan (AI).

Berikut adalah informasi penting tentang sistem ini, yang memiliki kekuatan setara dengan sekitar satu juta smartphone.

Apa itu superkomputer Jupiter?

Berlokasi di Pusat Superkomputer Julich di Jerman bagian barat, Jupiter adalah superkomputer "exascale" pertama di Eropa – artinya mampu melakukan setidaknya satu kuintiliun (atau satu miliar miliar) kalkulasi per detik.

Amerika Serikat sudah memiliki tiga komputer serupa, semuanya dioperasikan oleh Departemen Energi AS.

Jupiter ditempatkan di pusat yang mencakup area sekitar 3.600 meter persegi – setara dengan setengah lapangan sepak bola – yang berisi rak-rak prosesor dan dilengkapi sekitar 24.000 chip Nvidia, yang sangat disukai oleh industri AI.

Setengah dari biaya 500 juta euro (sekitar 427 juta poundsterling) untuk mengembangkan dan mengoperasikan sistem ini selama beberapa tahun ke depan berasal dari Uni Eropa, sementara sisanya dari Jerman.

Kekuatan komputasi yang luar biasa ini dapat diakses oleh para peneliti di berbagai bidang serta perusahaan untuk keperluan seperti melatih model AI.

"Jupiter adalah lompatan besar dalam performa komputasi di Eropa," kata Thomas Lippert, kepala pusat Julich, kepada AFP, seraya menambahkan bahwa komputer ini 20 kali lebih kuat dibandingkan komputer lain di Jerman.

Bagaimana Jupiter dapat membantu Eropa dalam perlombaan AI?

Lippert mengatakan bahwa Jupiter adalah superkomputer pertama yang dapat dianggap kompetitif secara internasional untuk melatih model AI di Eropa, yang selama ini tertinggal dari AS dan China di sektor tersebut.

Menurut laporan Universitas Stanford yang dirilis awal tahun ini, institusi berbasis di AS menghasilkan 40 model AI "terkemuka" pada tahun 2024, dibandingkan dengan 15 dari China dan hanya tiga dari Eropa.

"Ini adalah mesin kecerdasan buatan terbesar di Eropa," kata Emmanuel Le Roux, kepala komputasi canggih di Eviden, anak perusahaan raksasa teknologi Prancis Atos, kepada AFP.

Konsorsium yang terdiri dari Eviden dan grup Jerman ParTec membangun Jupiter.

Jose Maria Cela, peneliti senior di Pusat Superkomputer Barcelona, mengatakan bahwa sistem baru ini "sangat signifikan" untuk upaya melatih model AI di Eropa.