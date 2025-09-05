ASIA
2 menit membaca
Tim SAR temukan satu jenazah korban helikopter di Kalimantan, pencarian 7 lainnya masih berlanjut
Tim SAR Indonesia telah menemukan satu jenazah dari puing-puing helikopter Eastindo Air yang jatuh di Kalimantan Selatan, sementara tujuh lainnya—termasuk tiga warga negara asing—masih hilang.
Tim SAR temukan satu jenazah korban helikopter di Kalimantan, pencarian 7 lainnya masih berlanjut
Petugas SAR memeriksa puing-puing helikopter yang terbakar dan jatuh di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Indonesia. (BASARNAS via AP)
5 September 2025

Tim SAR Indonesia telah menemukan puing-puing dari helikopter yang hilang kontak di pulau Kalimantan awal minggu ini, dan Tim SAR juga menemukan satu jenazah sementara upaya pencarian terus dilakukan untuk menemukan tujuh penumpang di dalamnya.

Pesawat Helikopter Airbus BK117 D-3, yang dioperasikan oleh Eastindo Air, membawa delapan orang—dua awak dan enam penumpang, termasuk tiga warga negara asing dari Amerika Serikat, Brasil, dan India—ketika hilang kontak tak lama setelah lepas landas dari Kalimantan Selatan pada hari Senin. 

Yudhi Bramantyo, Direktur Operasional Badan SAR Nasional (BASARNAS), mengatakan bahwa helikopter tersebut kemudian ditemukan di dekat air terjun di wilayah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

"Tim darat telah berhasil menemukan puing-puing helikopter," ujar Yudhi dalam pernyataan resmi.

Direkomendasikan

Ia mengonfirmasi bahwa jenazah satu korban ditemukan sekitar 100 meter dari reruntuhan, sementara tim penyelamat yakin masih ada korban lain yang masih tertimbun di dalam reruntuhan helikopter yang hangus terbakar.

Tim penyelamat melaporkan bahwa kondisi pesawat tersebut terbakar parah saat ditemukan dan perlu dibongkar untuk mengevakuasi jenazah lainnya. Kondisi cuaca buruk juga mempersulit operasi pencarian.

Pihak berwenang menegaskan komitmen mereka untuk mengevakuasi semua korban. "Berdasarkan pengamatan awal kami, terdapat korban lain di dalam helikopter, tetapi kami tidak dapat memastikan jumlahnya karena cuaca," kata Yudhi.

Indonesia, negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan dan mobilisasi masyarakat antar pulau, memiliki catatan keselamatan penerbangan yang buruk, dengan beberapa kecelakaan fatal dalam beberapa tahun terakhir. 

Pulau Kalimantan, tempat kecelakaan itu terjadi, juga merupakan rumah bagi salah satu hutan tropis terbesar di dunia, yang menimbulkan tantangan tambahan bagi operasi pencarian dan pemulihan.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us