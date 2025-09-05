Ia mengonfirmasi bahwa jenazah satu korban ditemukan sekitar 100 meter dari reruntuhan, sementara tim penyelamat yakin masih ada korban lain yang masih tertimbun di dalam reruntuhan helikopter yang hangus terbakar.

Tim penyelamat melaporkan bahwa kondisi pesawat tersebut terbakar parah saat ditemukan dan perlu dibongkar untuk mengevakuasi jenazah lainnya. Kondisi cuaca buruk juga mempersulit operasi pencarian.

Pihak berwenang menegaskan komitmen mereka untuk mengevakuasi semua korban. "Berdasarkan pengamatan awal kami, terdapat korban lain di dalam helikopter, tetapi kami tidak dapat memastikan jumlahnya karena cuaca," kata Yudhi.

Indonesia, negara kepulauan yang sangat bergantung pada transportasi udara untuk menghubungkan dan mobilisasi masyarakat antar pulau, memiliki catatan keselamatan penerbangan yang buruk, dengan beberapa kecelakaan fatal dalam beberapa tahun terakhir.

Pulau Kalimantan, tempat kecelakaan itu terjadi, juga merupakan rumah bagi salah satu hutan tropis terbesar di dunia, yang menimbulkan tantangan tambahan bagi operasi pencarian dan pemulihan.