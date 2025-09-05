Parlemen Thailand telah memilih Anutin Charnvirakul, pemimpin Partai Bhumjaithai yang berusia 58 tahun, sebagai perdana menteri berikutnya.

Anutin memperoleh 311 suara di parlemen yang memiliki 493 kursi, melebihi ambang batas yang diperlukan untuk menjadi perdana menteri negara Asia Tenggara tersebut, menurut Bangkok Post.

Dalam pemilu umum Thailand 2023, Partai Pheu Thai memenangkan 141 kursi, menjadikannya partai terbesar kedua, sementara Partai Move Forward memenangkan 151 kursi.

Partai Bhumjaithai yang dipimpin Anutin dikenal sebagai “penentu kekuasaan sejati,” menurut para ahli studi Thailand, Napon Jatusripitak dan Suthikarn Meechan, dalam sebuah artikel yang diterbitkan secara daring tahun lalu.

“Hal ini berasal dari kurangnya komitmen ideologis (kecuali menjadi lebih pro-monarki dalam beberapa tahun terakhir), taktik agresif dalam merekrut anggota parlemen dari partai lain, dan pragmatisme seperti Teflon dalam membentuk dan mengubah aliansi,” tulis mereka.

Ambisi politik pria berusia 58 tahun ini didukung oleh kekayaan keluarganya dan basis kekuatan regional yang kuat di wilayah Isan, timur laut Thailand, di mana Partai Bhumjaithai mendapatkan dukungan dari populasi pedesaan yang besar.