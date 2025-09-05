Jalan-jalan di ibu kota Indonesia tampak tenang pada hari Jumat setelah lebih dari seminggu aksi protes nasional, beberapa di antaranya berlangsung dengan kekerasan, saat negara ini merayakan hari libur Maulid Nabi Muhammad.

Demonstrasi yang dipimpin oleh organisasi mahasiswa, pekerja, dan kelompok hak asasi manusia awalnya dipicu oleh kemarahan atas tunjangan rumah anggota DPR, tetapi meningkat setelah sebuah kendaraan polisi menabrak seorang pengemudi ojek online hingga tewas selama aksi unjuk rasa di Jakarta.

Demonstrasi dengan cepat menyebar ke wilayah lain.

Tunjangan anggota DPR dan taktik polisi

Pada hari Kamis, kelompok mahasiswa bertemu dengan menteri kabinet untuk menyampaikan keluhan tentang tunjangan anggota DPR dan taktik polisi yang digunakan terhadap demonstran.