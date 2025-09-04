Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Rabu menyatakan bahwa tentara Korea Utara yang "berani" bergabung dalam perang di Ukraina atas inisiatif pemimpin mereka, Kim Jong-un.

Putin menyampaikan pernyataan tersebut selama pembicaraan bilateral dengan Kim di Diaoyutai State Guesthouse setelah menghadiri parade militer "Hari Kemenangan" di Beijing, China.

Pernyataan ini menandai pertama kalinya Presiden Rusia mencatat keterlibatan pasukan Korea Utara dalam perang Ukraina atas inisiatif Kim.

Kim menyatakan bahwa ia berniat untuk fokus pada "prospek pengembangan hubungan" dengan Moskow, seraya menambahkan: "Saya sangat senang bahwa hari ini kita memiliki kesempatan untuk berbicara tentang hubungan kita, tentang interaksi, tentang prospek, tentang pengembangan hubungan ini, dan bahwa saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda secara langsung," seperti dikutip oleh kantor berita milik negara Rusia, RIA Novosti.

Putin mengatakan bahwa hubungan antara Rusia dan Korea Utara telah mengambil karakter "khusus yang penuh kepercayaan dan bersahabat, serta karakter sekutu."

Ia mencatat bahwa pasukan khusus Korea Utara telah berpartisipasi dalam pertempuran di wilayah Kursk Rusia melawan pasukan Ukraina.

"Atas inisiatif Anda, seperti yang diketahui, pasukan khusus Anda ikut serta dalam pembebasan wilayah Kursk, sepenuhnya sesuai dengan perjanjian baru kita," kata Putin, memuji tentara Korea Utara yang telah bertempur dengan "berani dan heroik."

Presiden Rusia meminta Kim untuk menyampaikan "kata-kata terhangat dari rasa terima kasih" kepada seluruh rakyat Korea Utara.