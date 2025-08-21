Pasukan Israel telah menetapkan 63 situs arkeologi Palestina di Tepi Barat yang diduduki sebagai "situs warisan Israel," menurut sebuah lembaga penelitian Palestina, yang menyebut langkah ini sebagai pelanggaran jelas terhadap hukum internasional dan kewajiban internasional.

Hal ini disampaikan pada hari Rabu dalam sebuah laporan oleh Applied Research Institute-Jerusalem (ARIJ), sebuah organisasi non-pemerintah, berjudul "Situs Arkeologi di Gubernur Nablus: Arena Terbuka untuk Rencana Penyitaan Israel," yang ditinjau oleh Anadolu Agency.

Laporan tersebut mencatat bahwa, berdasarkan sebuah buklet yang berisi perintah militer yang ditandatangani oleh Brigadir Jenderal Moti Almoz, kepala Administrasi Sipil Israel di bawah tentara, di Tepi Barat yang diduduki, 63 situs diklasifikasikan sebagai "situs sejarah dan arkeologi Israel."

Disebutkan bahwa 59 dari situs-situs ini berada di provinsi Nablus, tiga di provinsi Ramallah, dan satu di provinsi Salfit.

Laporan tersebut berpendapat bahwa penargetan situs arkeologi Palestina oleh Israel di Tepi Barat yang diduduki "bukan sekadar formalitas administratif atau hukum, tetapi bagian dari kebijakan sistematis yang bertujuan untuk menyita warisan Palestina."

Ditambahkan bahwa langkah ini merupakan bagian dari "membentuk ulang identitas warisan Palestina untuk mendukung narasi Israel, terutama karena sebagian besar situs yang ditargetkan berada di dekat pos-pos pemukiman Israel, permukiman, atau situs kolonial lainnya — khususnya di provinsi Nablus."

Laporan tersebut menekankan bahwa "mengklasifikasikan situs-situs arkeologi dan sejarah Palestina ini sebagai 'milik Israel' merupakan pelanggaran jelas terhadap hukum internasional, pelanggaran mencolok terhadap kewajiban internasional, dan ancaman langsung terhadap identitas nasional Palestina."