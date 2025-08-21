Menteri Luar Negeri Jerman, Johann Wadephul, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas setelah pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, pada Rabu. Kedua menteri menegaskan bahwa bencana kemanusiaan yang dialami rakyat Palestina akibat perang Israel-Hamas di Gaza tidak dapat ditoleransi. Solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan keluar yang dapat dicapai untuk mengakhiri konflik berkepanjangan ini.

“Tujuan kita semua jelas: solusi dua negara, yang harus dinegosiasikan,” ujar Wadephul. Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya pengakuan hak-hak Palestina dan perlunya dialog politik yang inklusif untuk mencapai perdamaian.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah lama menjadi pendukung kuat Palestina dan secara resmi tidak mengakui Israel. Dalam pertemuan tersebut, Sugiono menegaskan komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina serta pentingnya mengatasi tantangan geopolitik dan hambatan perdagangan yang meningkat.

“Bencana kemanusiaan yang diakibatkan oleh perang di Gaza tidak dapat ditoleransi,” kata Sugiono dalam konferensi pers bersama Wadephul di Jakarta.

Wadephul, meski menegaskan Jerman adalah mitra khusus Israel, mengakui tanggung jawab internasional untuk mencari solusi damai yang menghormati hak Palestina. “Jerman, sebagai teman dan mitra khusus Israel, juga memiliki tanggung jawab, dan saya yakin kita akan mengadakan pembicaraan yang bertanggung jawab tentang hal ini di masa depan,” ujarnya.

Peluang penyelesaian konflik