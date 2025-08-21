Pada Januari lalu, keluarga-keluarga dari Gaza utara—wilayah yang paling hancur akibat berbulan-bulan serangan Israel—diizinkan kembali ke lingkungan mereka untuk pertama kalinya.

Di Beit Lahia, Beit Hanoun, hingga Gaza City, warga berjalan hati-hati melewati tumpukan beton hancur dan logam yang bengkok.

Rumah-rumah rata dengan tanah. PBB mencatat 92 persen bangunan telah hancur. Jaringan air dan listrik lumpuh, sekolah serta klinik tak lagi berfungsi.

Namun meski porak-poranda, ribuan orang tetap kembali. Reruntuhan itu, setidaknya, adalah milik mereka.

“Rasanya seperti kembali dari pengasingan,” kata seorang warga kala itu. “Bahkan seperti kembali dari kematian.” Para ibu mengais foto dan pakaian di balik puing, sementara anak-anak menelusuri lorong-lorong runtuh yang sudah mereka hafal sejak kecil. Sejenak, kepulangan itu menjadi cara bertahan hidup.

Namun, jeda rapuh itu hanya bertahan enam bulan.

Pada 7 Agustus, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan eskalasi besar dalam tujuan militer Israel. Usai rapat Kabinet Keamanan Negara, Netanyahu menyatakan Israel akan membangun “kendali keamanan penuh” atas Gaza City, termasuk memindahkan penduduknya ke “zona kemanusiaan” yang ditentukan di selatan.

Pengumuman ini, yang langsung dikecam PBB dan kelompok HAM, dipandang banyak warga Palestina sebagai awal dari pengusiran massal.

Bagi mereka yang baru saja kembali ke rumah yang hancur di utara, deklarasi itu menjadi pukulan baru—pengingat bahwa keberadaan mereka di Gaza City tetap rapuh, dan pengusiran bisa datang kapan saja.

Lima kali terusir, satu rumah hancur

Mohammad Awad, 38 tahun, tinggal di Tal el-Hawa, Gaza utara. Rumah dan lingkungannya hancur dalam serangan Januari, bagian dari penghancuran besar Israel di Gaza utara yang membuat puluhan ribu orang kehilangan tempat tinggal.

Membangun kembali mustahil: air, listrik, dan layanan medis tetap terputus, bantuan kemanusiaan pun sangat terbatas.

Awad kini tinggal di satu-satunya ruangan yang tersisa di rumah keluarganya. Ia telah mengungsi lima kali di dalam Gaza. Saat bicara, suaranya pecah seperti reruntuhan baru.

“Setiap kali kami mengungsi, saya bilang pada diri sendiri: ini yang terakhir. Tapi pengusiran di sini seperti penyakit kronis—selalu kembali saat kita merasa sudah sembuh.”

Ia sudah tak tahu bagaimana bersiap lagi. Tidak ada bahan bakar, kendaraan, bahkan tenaga untuk membawa sisa barang: beberapa selimut, bantal, dan nyawa anak-anaknya, yang kini lebih takut melangkah di jalan daripada terbang di udara.

Ditanya apakah ia akan meninggalkan Gaza kali ini, ia lama terdiam sebelum menjawab: “Meninggalkan Gaza berarti mengkhianati ayah saya yang dimakamkan di sini. Tapi tinggal juga ancaman bagi anak-anak saya. Mana yang harus saya pilih? Jujur, saya belum memutuskan.”

Malam-malamnya tak memberi istirahat. Haruskah ia kembali berjalan kaki? Bagaimana membawa keluarganya? Bagaimana meyakinkan anak-anaknya bahwa selatan bukan sekadar kuburan lain?

Ketakutannya berakar pada ancaman nyata.

Rencana Israel untuk memindahkan hampir 900 ribu orang dari Gaza utara ke selatan akan mendorong keluarga-keluarga menuju Rafah dan Khan Younis, yang sudah lebih dulu hancur akibat serangan sebelumnya.

Dengan infrastruktur yang runtuh, badan-badan bantuan memperingatkan tentang kepadatan tak tertahankan, sanitasi yang kolaps, dan krisis pangan yang makin parah hingga membuat puluhan ribu orang kekurangan gizi.

Bagi Awad, ancaman ini bukan sekadar berita. “Mereka ingin kami terbiasa menganggap pengusiran itu normal. Tapi tak ada yang normal. Setiap kali kami dicabut dari tanah, ada sesuatu yang pecah dan tak pernah pulih.”

Saat Awad bergulat dengan pilihan mustahil antara bertahan atau mengungsi, warga Palestina lain menghadapi dilema serupa—masing-masing diperberat oleh kehilangan masa lalu dan ancaman kehancuran yang terus berlanjut.

Tanah yang hancur

Amina Al-Hawajri, 32 tahun, seorang ibu lima anak dari Darag, Gaza utara, memilih tetap tinggal saat pengusiran sebelumnya demi menyaksikan kehancuran lingkungannya, yang luluh lantak dihantam serangan Israel. Daerah sekitar, termasuk Beit Lahia dan Beit Hanoun, menyaksikan puluhan ribu orang terusir dan bangunan rata dengan tanah.

Ketika ditanya mengapa bertahan, ia menjawab tegas: “Karena pengusiran itu kematian lain. Saya memilih satu kematian.”

Kini, usai pernyataan Netanyahu dan para menterinya, ia kembali dihadapkan pada pertanyaan yang sama. Haruskah pergi, dan kalau iya, ke mana?

“Seluruh Gaza hancur,” katanya. “Lebih dari tujuh puluh persen bangunan hilang. Jalan-jalan musnah. Apa lagi yang tersisa untuk dihancurkan? Tidak ada lagi selain manusia Palestina, dan mereka ingin mencabut kami setiap saat.”

Bagi Al-Hawajri, pengusiran tak masuk akal. Anaknya tidur di antara pecahan kaca dan kenangan ledakan, namun ia bersikeras tetap tinggal.