Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyetujui pengerahan sekitar 60 ribu tentara cadangan untuk menduduki Kota Gaza. Keputusan ini memicu kecaman keras dari sejumlah negara di berbagai belahan dunia.

Katz menamai operasi tersebut Gideon’s Chariots B, merujuk pada serangan darat “Gideon’s Chariots” yang diluncurkan pada Mei lalu dengan tujuan memperluas pendudukan dan sepenuhnya mengusir warga Palestina dari Gaza Utara.

Kota Gaza

Di lapangan, Kepala Komite Darurat Kota Gaza, Mustafa Qazzaat, menggambarkan kondisi pada Rabu (20/8) sebagai “bencana kemanusiaan”.

Kepada AFP, ia mengatakan jumlah warga yang mengungsi sangat besar, dengan sebagian besar dari mereka terpaksa tinggal di jalanan tanpa tempat berteduh.

Turkiye

Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan menegaskan rencana pemerintahan Netanyahu untuk menempatkan Gaza di bawah kendali militer Israel tidak dapat diterima.

Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan bahwa rencana Israel “akan menyeret kawasan ini ke dalam perang permanen”.

Dalam unggahan di media sosial, Macron kembali menyerukan adanya “misi stabilisasi internasional”. Ia menegaskan, serangan militer untuk menduduki Kota Gaza “hanya akan berujung pada bencana total bagi kedua bangsa”.

Jerman