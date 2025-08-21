Ketika pendiri World Central Kitchen (WCK), Chef Jose Andres, mengunjungi Gaza bulan ini, kunjungannya digambarkan sebagai misi kemanusiaan.

Ia berjalan di antara reruntuhan, membagikan gambar-gambar lingkungan yang hancur total, dan menyoroti upaya organisasinya untuk mengirimkan makanan ke wilayah yang kelaparan akibat blokade Israel.

Namun, narasi itu berubah begitu ia meninggalkan Gaza.

Beberapa hari kemudian, Andres mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, salah satu tokoh yang memimpin blokade dan serangan militer yang telah menewaskan 10 pekerja bantuan organisasinya WCK serta lebih dari 62.000 warga Palestina.

Andres mengatakan pertemuan itu membahas tentang “membanjiri Gaza dengan makanan dan obat-obatan” serta mendapatkan izin untuk organisasi non-pemerintah (NGO).

Herzog, pada gilirannya, memuji kerja WCK dan memposting foto mereka berdua. Foto-foto dari momen tersebut – termasuk jabat tangan – memicu gelombang kemarahan.

Bagi banyak orang, gambar-gambar itu sulit dipisahkan dari apa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya: pembunuhan tujuh pekerja bantuan WCK pada April 2024 ketika pasukan Israel menyerang konvoi mereka setelah menurunkan 100 ton makanan yang dibawa melalui laut.

Saat itu, Andres menuduh Israel sengaja menargetkan stafnya “secara sistematis, mobil demi mobil.”

Dalam pernyataan video, ia mengatakan militer Israel melacak konvoi itu hampir dua kilometer, menyerang setiap mobil secara berurutan.

Kendaraan-kendaraan itu diberi tanda dengan logo WCK yang mencolok, dan militer mengetahui pergerakan mereka secara persis.

“Ini bukan sekadar situasi sial di mana 'oops' kami menjatuhkan bom di tempat yang salah,” kata Andres.

“Mereka menargetkan kami di zona dekonflik, di area yang dikendalikan oleh militer Israel,” tambahnya.

Ketujuh pekerja itu – warga Australia, Inggris, Palestina, Polandia, dan warga negara ganda AS-Kanada – tewas meskipun ada apa yang disebut Andres sebagai “komunikasi yang jelas” dengan militer Israel.

Enam belas bulan kemudian, semua itu tampaknya telah dilupakan.

WCK menggambarkan diskusi antara Jose dan Herzog sebagai “konstruktif dan merupakan langkah maju yang berarti.”

“Saat berada di Israel, Jose (Andres) bertemu dengan Herzog dan pejabat pemerintah lainnya untuk terus mendorong akuntabilitas bagi para korban serangan 1 April 2024…,” kata Carrie Hayes, Direktur Media dan Strategi Komunikasi WCK.

“Ini tetap menjadi bab yang sangat menyakitkan dalam sejarah kami, dan memastikan keadilan serta pengakuan bagi rekan-rekan kami dan keluarga mereka tetap menjadi prioritas bagi kami semua,” tambah Hayes kepada TRT World.

Tiga staf WCK lainnya dibunuh pada November akibat serangan Israel lainnya.

Setelah insiden tersebut, kelompok ini untuk sementara menghentikan operasinya.

‘Memalukan’

Dalam konteks itu, jabat tangan Andres dengan Herzog dianggap oleh banyak orang sebagai pengkhianatan.