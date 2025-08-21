Ketika pendiri World Central Kitchen (WCK), Chef Jose Andres, mengunjungi Gaza bulan ini, kunjungannya digambarkan sebagai misi kemanusiaan.
Ia berjalan di antara reruntuhan, membagikan gambar-gambar lingkungan yang hancur total, dan menyoroti upaya organisasinya untuk mengirimkan makanan ke wilayah yang kelaparan akibat blokade Israel.
Namun, narasi itu berubah begitu ia meninggalkan Gaza.
Beberapa hari kemudian, Andres mengungkapkan bahwa ia telah bertemu dengan Presiden Israel, Isaac Herzog, salah satu tokoh yang memimpin blokade dan serangan militer yang telah menewaskan 10 pekerja bantuan organisasinya WCK serta lebih dari 62.000 warga Palestina.
Andres mengatakan pertemuan itu membahas tentang “membanjiri Gaza dengan makanan dan obat-obatan” serta mendapatkan izin untuk organisasi non-pemerintah (NGO).
Herzog, pada gilirannya, memuji kerja WCK dan memposting foto mereka berdua. Foto-foto dari momen tersebut – termasuk jabat tangan – memicu gelombang kemarahan.
Bagi banyak orang, gambar-gambar itu sulit dipisahkan dari apa yang terjadi beberapa bulan sebelumnya: pembunuhan tujuh pekerja bantuan WCK pada April 2024 ketika pasukan Israel menyerang konvoi mereka setelah menurunkan 100 ton makanan yang dibawa melalui laut.
Saat itu, Andres menuduh Israel sengaja menargetkan stafnya “secara sistematis, mobil demi mobil.”
Dalam pernyataan video, ia mengatakan militer Israel melacak konvoi itu hampir dua kilometer, menyerang setiap mobil secara berurutan.
Kendaraan-kendaraan itu diberi tanda dengan logo WCK yang mencolok, dan militer mengetahui pergerakan mereka secara persis.
“Ini bukan sekadar situasi sial di mana 'oops' kami menjatuhkan bom di tempat yang salah,” kata Andres.
“Mereka menargetkan kami di zona dekonflik, di area yang dikendalikan oleh militer Israel,” tambahnya.
Ketujuh pekerja itu – warga Australia, Inggris, Palestina, Polandia, dan warga negara ganda AS-Kanada – tewas meskipun ada apa yang disebut Andres sebagai “komunikasi yang jelas” dengan militer Israel.
Enam belas bulan kemudian, semua itu tampaknya telah dilupakan.
WCK menggambarkan diskusi antara Jose dan Herzog sebagai “konstruktif dan merupakan langkah maju yang berarti.”
“Saat berada di Israel, Jose (Andres) bertemu dengan Herzog dan pejabat pemerintah lainnya untuk terus mendorong akuntabilitas bagi para korban serangan 1 April 2024…,” kata Carrie Hayes, Direktur Media dan Strategi Komunikasi WCK.
“Ini tetap menjadi bab yang sangat menyakitkan dalam sejarah kami, dan memastikan keadilan serta pengakuan bagi rekan-rekan kami dan keluarga mereka tetap menjadi prioritas bagi kami semua,” tambah Hayes kepada TRT World.
Tiga staf WCK lainnya dibunuh pada November akibat serangan Israel lainnya.
Setelah insiden tersebut, kelompok ini untuk sementara menghentikan operasinya.
‘Memalukan’
Dalam konteks itu, jabat tangan Andres dengan Herzog dianggap oleh banyak orang sebagai pengkhianatan.
“Dia menerima medali dari orang yang memasok bom yang membunuh pekerjanya. Sekarang dia berjabat tangan dengan orang yang mengarahkan pembunuhan mereka,” tulis seorang kritikus di X, merujuk pada penghargaan Medal of Freedom yang diberikan mantan Presiden AS Joe Biden kepada Andres awal tahun ini.
“Betapa memalukannya @chefjoseandres. Anda bahkan tidak menghormati kenangan pekerja Anda. Anda adalah orang yang mengerikan,” tulis pengguna lain.
Postingan lain menuduh sang koki membiarkan dirinya digunakan sebagai alat untuk “membersihkan” reputasi Israel.
“Chef Jose Andres dan bagaimana mengubah solidaritas menjadi industri yang berkolaborasi dalam membersihkan citra rezim genosida.”
“Ini adalah 7 pekerja bantuan yang ditargetkan dan dibunuh oleh pemerintah yang pemimpinnya baru saja Anda temui. Ini menunjukkan betapa sedikit Anda menghargai pengorbanan mereka,” tulis pengguna lain.
Tidak semua orang ikut mengutuk. Beberapa berpendapat bahwa peran Andres memang mengharuskannya bertemu dengan para pemimpin, bahkan mereka yang terlibat dalam kekejaman, jika itu berarti mendapatkan bantuan untuk Gaza.
“Saya benci bahwa ini bisa dianggap tidak menghormati anggota WCK yang terbunuh, tetapi jika itu berarti makanan sampai ke rakyat Gaza, saya bisa memahami mengapa dia melakukan pengorbanan itu,” tulis seorang pengguna di Reddit.
“Dalam percakapannya dengan para pemimpin Israel dan mitra regional, Jose juga menekankan pentingnya memperluas akses kemanusiaan ke Gaza,” kata Hayes.
“Akses ini penting bagi World Central Kitchen untuk mencapai tujuan kami menyediakan satu juta makanan hangat per hari untuk Gaza – dan bagi semua organisasi kemanusiaan yang beroperasi di Gaza,” jelasnya.
Mengapa WCK?
Perdebatan tentang hubungan WCK dengan Israel bukanlah hal baru.
Israel melarang badan PBB UNRWA beroperasi awal tahun ini, memutus saluran utama bantuan kemanusiaan untuk Palestina.
Namun, WCK diizinkan untuk mengirimkan bantuan melalui laut, sesuatu yang di masa lalu dihadapi dengan kekerasan mematikan oleh kelompok lain yang mencoba melakukannya.
“Saya tidak percaya siapa pun yang secara terbuka dipuji dan disetujui untuk bekerja sama dengan Israel. Dan untuk catatan, Herzog secara terbuka mengatakan bahwa seluruh populasi Gaza tidak bersalah, jadi jelas dia mendukung bentuk hukuman kolektif seperti kelaparan yang direkayasa,” tulis pengguna Reddit lainnya.
Andres belum secara terbuka menanggapi reaksi tersebut.
Namun, gambar dirinya dengan Herzog terus beredar, disandingkan dengan kata-katanya sendiri tentang bagaimana militer Israel “secara sistematis, mobil demi mobil” membunuh rekan-rekannya.
Bagi banyak warga Palestina dan pendukung mereka, kontras ini tidak dapat didamaikan.
Yang jelas adalah bahwa bagi audiens global yang sudah menyadari manipulasi Israel terhadap upaya kemanusiaan, jabat tangan itu telah menjadi noda yang dapat mendefinisikan kredibilitas WCK selama bertahun-tahun mendatang.