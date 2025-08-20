Indonesia baru saja merayakan 80 tahun kemerdekaannya pada 17 Agustus – merdeka – dari penjajahan yang berlangsung hampir 350 tahun, bangsa ini mengenang warisan pahlawan nasional Diponegoro, yang kini diinterpretasikan ulang untuk generasi baru.

Dua abad yang lalu, Diponegoro, seorang pangeran Jawa, meninggalkan keraton dengan menunggang kuda untuk memulai salah satu pemberontakan paling berdarah dalam sejarah Asia Tenggara. Ia tidak pernah kembali, tetapi meninggalkan warisan keberanian yang masih bergema di hati rakyat Indonesia hingga hari ini.

“Ini adalah perang yang benar-benar mengguncang Belanda... menunjukkan bahwa rakyat Jawa bersedia berjuang, dan berjuang selama bertahun-tahun, melawan segala rintangan,” ujar Adrien Vickers, sejarawan dan analis Asia Tenggara, kepada TRT World.

Perang Jawa (1825–1830) bukanlah konflik pertama antara penguasa Jawa dan kekuatan penjajahan Belanda, tetapi ini adalah yang pertama menunjukkan bahwa perlawanan dapat bertahan selama bertahun-tahun.

Ketika perang ini berakhir, lebih dari 200.000 orang Indonesia tewas, Jawa Tengah hancur, dan mesin kolonial Belanda dihadapkan pada perlawanan yang akhirnya memaksa mereka mundur.

Selama lebih dari dua abad sebelum pemberontakan Diponegoro, Perusahaan Hindia Belanda (VOC) – dan setelah tahun 1800, negara Belanda – telah menancapkan pengaruhnya di nusantara, menjadi mesin kolonial.

Awalnya melalui pos perdagangan di kepulauan rempah-rempah, kemudian dengan kekuatan militer, Belanda mendirikan koloni yang dikenal sebagai Hindia Belanda. “Hindia Belanda lebih mirip ekonomi perkebunan besar daripada koloni,” tulis David van Reybrouck dalam bukunya Revolusi. “Tanam paksa, pajak berat, dan kerja paksa berarti bahwa selama berabad-abad, tanah subur Jawa lebih memperkaya pedagang Amsterdam daripada petaninya sendiri.”

Pada tahun 1600-an, VOC mulai menjajah wilayah daerah lain di Indonesia; setelah pembubarannya pada tahun 1799, Kerajaan Belanda memerintah Hindia Belanda atas nama “misi memberikan peradaban.”

Misi itu menyembunyikan sistem ekonomi kolonial yang berfokus pada eksploitasi dan rezim kekerasan, di mana penyiksaan, pemerkosaan, dan eksekusi menjadi hal biasa. Bahkan di tahun-tahun terakhirnya, pemerintahan kolonial memenjarakan ribuan orang karena mendukung gerakan kemerdekaan.

Rempah-rempah dan perbudakan

Pala, cengkeh, kopi, gula, dan kemudian minyak mengalir ke Eropa. Tenaga kerja, sering kali dipaksa atau diperbudak, menjaga perkebunan dan gudang tetap berjalan.

“Bahkan pada abad ke-19, perbudakan tertanam dalam struktur Hindia,” tulis van Reybrouck. “Pria dan wanita yang diperbudak dari seluruh nusantara diperdagangkan, diangkut, dan dipekerjakan untuk melayani pemukim Belanda maupun elit pribumi yang bersekutu dengan mereka.”

Diponegoro, putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta, menyaksikan ayahnya melawan Belanda, meskipun hanya dalam batasan politik keraton.

“Ayahnya sudah pernah berkonflik dengan Belanda... jadi perang Diponegoro adalah bagian dari tradisi keluarga yang lebih panjang,” kata Vickers.

Namun, ketika Hamengkubuwono III meninggal pada tahun 1814, suksesi yang dikelola Belanda menyingkirkan Diponegoro. Ia menarik diri dari istana, hidup sebagai bangsawan asketis, dan dikenal karena pengabdiannya pada tradisi Jawa dan Islam.

Pemicu langsung perang adalah pembangunan jalan melalui tanah leluhurnya tanpa izin, sebuah penghinaan yang menyerang kehormatan pribadinya dan otonomi keraton Jawa. Namun, rasa tidak puasannya lebih dalam: campur tangan kolonial dalam suksesi, erosi otoritas kerajaan, dan eksploitasi ekonomi terhadap petani.

Perlawanan terhadap eksploitasi

“Pemberontakan Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 hingga 1830 adalah konflik paling berdarah yang pernah dihadapi Belanda di nusantara,” tulis van Reybrouck. “Itu adalah perang soal iman dan kedaulatan, dan pengkhianatannya meninggalkan luka yang tidak pernah hilang.”

Perjuangan selama lima tahun itu menghancurkan tanah Jawa, tidak hanya melalui pertempuran tetapi juga kelaparan dan penyakit. “Sekitar 200.000 orang, yang merupakan bagian besar dari populasi Jawa Tengah, tewas selama perang,” kata Vickers.

Tidak mampu mengalahkan Diponegoro secara militer, Belanda menggunakan tipu daya, memancingnya ke dalam perundingan damai pada tahun 1830, menangkapnya, dan mengasingkannya ke Sulawesi, di mana ia meninggal pada tahun 1855 pada usia 69 tahun.

Ini bukan satu-satunya medan perlawanan.

Di Aceh, perang 40 tahun berkecamuk sejak 1873, ketika kesultanan yang sangat independen melawan invasi Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mendramatisasi ancaman Kesultanan Aceh untuk membenarkan perang ekspansi kolonial.

“Sultan Aceh meminta perlindungan Khalifah Ottoman pada tahun 1870-an, mengacu pada identitas Islam bersama,” tulis van Reybrouck. “Meskipun Istanbul tidak dapat memberikan banyak bantuan berupa senjata atau kapal, gerakan ini memicu ketakutan Belanda terhadap perlawanan pan-Islam.”