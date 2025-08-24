Turkiye akan meletakkan fondasi pada hari Jumat untuk proyek kereta api besar di wilayah timur negara tersebut yang akan menjadi segmen strategis dari Koridor Zangezur, sebuah rute transit utama yang direncanakan di Kaukasus Selatan.

Menteri Transportasi dan Infrastruktur Abdulkadir Uraloglu mengumumkan pada hari Kamis bahwa Jalur Kereta Api Kars-Igdir-Aralik-Dilucu, yang membentang sepanjang 224 kilometer, akan menjadi penghubung penting dalam koridor tersebut, menghubungkan Azerbaijan dengan eksklave Nakhchivan-nya.

Dirancang untuk mengangkut 5,5 juta penumpang dan 15 juta ton barang setiap tahun, jalur kereta api ini juga akan mencakup lima terowongan, menurut Uraloglu. Ia menambahkan bahwa pendanaan eksternal sebesar $2,79 miliar telah diamankan melalui upaya yang dipimpin oleh Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan Turkiye.

Pengumuman ini datang hanya beberapa hari setelah pertemuan trilateral di Gedung Putih, di mana Presiden Azerbaijan İlham Aliyev, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, dan Presiden AS Donald Trump menandatangani deklarasi bersama.