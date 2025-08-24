Kunjungan resmi Menteri Pertahanan Jepang, Gen Nakatani, ke Turkiye minggu ini menandai tonggak penting dalam hubungan pertahanan Ankara-Tokyo, dengan pengadaan drone menjadi agenda utama selain kerja sama yang lebih luas di industri pertahanan.

Pada hari Selasa, Nakatani bertemu dengan Menteri Pertahanan Turkiye, Yasar Guler, di Ankara, menjadi menteri pertahanan Jepang pertama yang mengunjungi Turkiye.

Kedua menteri mengadakan pembicaraan selama lebih dari 90 menit, sepakat untuk memperdalam kolaborasi pertahanan bilateral dan memulai konsultasi antara pejabat senior pertahanan untuk mengeksplorasi peluang bersama dalam peralatan dan teknologi.

“Dalam menghadapi lingkungan keamanan global yang terus berkembang saat ini, saya ingin menekankan bahwa kami siap melakukan segala upaya untuk lebih meningkatkan kerja sama kami dengan teman-teman Jepang, khususnya di bidang industri pertahanan dan hubungan militer,” kata Güler dalam sebuah unggahan di media sosial setelah pertemuan tersebut.

Kunjungan ke produsen drone terkemuka Turkiye

Sebagai bagian dari programnya, Nakatani juga mengunjungi Turkish Aerospace Industries (TUSAS) dan pada hari Rabu, mengunjungi Baykar, produsen drone terkemuka di Turkiye.

Di Istanbul, Ketua Baykar Selcuk Bayraktar dan CEO Haluk Bayraktar memberikan penjelasan kepada delegasi Jepang tentang aktivitas perusahaan, dengan kehadiran Sekretaris Industri Pertahanan Turkiye, Haluk Gorgun.