Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan telah membahas proses perdamaian Rusia-Ukraina dan perkembangan terbaru di Gaza dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.

Dalam panggilan telepon pada hari Kamis atas permintaan pihak Prancis, kedua pemimpin tersebut membahas “hubungan bilateral antara Turkiye dan Prancis, proses perdamaian Rusia-Ukraina, serta perkembangan terbaru di Gaza, bersama dengan berbagai isu regional dan global,” menurut pernyataan Direktorat Komunikasi Turkiye di platform media sosial Turkiye, NSosyal.

Erdogan menyampaikan kepada Macron bahwa Turkiye terus berupaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina melalui perdamaian yang adil dan mencatat bahwa Ankara telah mengikuti dengan cermat kontak yang berlangsung di Alaska dan Washington, DC.

Ia juga menekankan bahwa “Turkiye siap menjadi tuan rumah bagi inisiatif apa pun yang bertujuan untuk pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia.”

Di Gaza, Erdogan menegaskan bahwa Turkiye sedang bekerja untuk mengamankan gencatan senjata di tengah “tragedi kemanusiaan besar,” dengan menekankan bahwa “kecerobohan Israel yang semakin meningkat dalam mendorong rencana pendudukannya harus dihentikan.”

Kedua pemimpin sepakat untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut secara rinci di sela-sela Sidang Umum PBB yang akan diadakan di New York pada bulan September.

“Erdogan juga menyoroti pentingnya Turkiye dalam mengembangkan kerja sama dengan Prancis dan mengatakan bahwa Turkiye akan terus mengambil langkah untuk memajukan hubungan di berbagai bidang, terutama industri pertahanan,” tambah pernyataan tersebut.