Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan telah membahas proses perdamaian Rusia-Ukraina dan perkembangan terbaru di Gaza dengan Presiden Prancis, Emmanuel Macron.
Dalam panggilan telepon pada hari Kamis atas permintaan pihak Prancis, kedua pemimpin tersebut membahas “hubungan bilateral antara Turkiye dan Prancis, proses perdamaian Rusia-Ukraina, serta perkembangan terbaru di Gaza, bersama dengan berbagai isu regional dan global,” menurut pernyataan Direktorat Komunikasi Turkiye di platform media sosial Turkiye, NSosyal.
Erdogan menyampaikan kepada Macron bahwa Turkiye terus berupaya mengakhiri perang Rusia-Ukraina melalui perdamaian yang adil dan mencatat bahwa Ankara telah mengikuti dengan cermat kontak yang berlangsung di Alaska dan Washington, DC.
Ia juga menekankan bahwa “Turkiye siap menjadi tuan rumah bagi inisiatif apa pun yang bertujuan untuk pembicaraan damai antara Ukraina dan Rusia.”
Di Gaza, Erdogan menegaskan bahwa Turkiye sedang bekerja untuk mengamankan gencatan senjata di tengah “tragedi kemanusiaan besar,” dengan menekankan bahwa “kecerobohan Israel yang semakin meningkat dalam mendorong rencana pendudukannya harus dihentikan.”
Kedua pemimpin sepakat untuk membahas lebih lanjut isu-isu tersebut secara rinci di sela-sela Sidang Umum PBB yang akan diadakan di New York pada bulan September.
“Erdogan juga menyoroti pentingnya Turkiye dalam mengembangkan kerja sama dengan Prancis dan mengatakan bahwa Turkiye akan terus mengambil langkah untuk memajukan hubungan di berbagai bidang, terutama industri pertahanan,” tambah pernyataan tersebut.
Prancis berterima kasih kepada Turkiye
Sementara itu, Macron mengatakan melalui X bahwa kedua pemimpin memiliki tujuan yang sama untuk mengakhiri “perang agresi” Rusia terhadap Ukraina, dengan menekankan perlunya “penghentian permusuhan dan jaminan keamanan yang kuat” bagi Kiev.
Ia berterima kasih kepada Turkiye atas kolaborasinya dalam Koalisi Negara-Negara Bersedia terkait masalah tersebut.
Berbicara tentang Timur Tengah, Macron mengutuk apa yang ia gambarkan sebagai keputusan terbaru pemerintah Israel untuk meluncurkan serangan militer baru di Gaza dan memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, terutama di wilayah E1.
Ia mengatakan langkah-langkah tersebut “bertentangan dengan upaya perdamaian” dan hanya akan mengarah pada “keadaan perang permanen.”
“Satu-satunya jalan menuju perdamaian dan keamanan bagi semua di kawasan ini terletak pada gencatan senjata, pembebasan sandera, pengiriman bantuan kemanusiaan, dan pencarian solusi politik,” kata Macron.
Ia mencatat bahwa Prancis bekerja sama erat dengan Turkiye dalam persiapan konferensi tentang solusi dua negara, yang akan diketuai bersama oleh Paris dan Arab Saudi pada bulan September di New York.