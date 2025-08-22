DUNIA
2 menit membaca
Turkiye: Kebijakan Israel memicu ketidakstabilan Suriah, mengancam kawasan
"Tindakan-tindakan yang dapat mengganggu kestabilan, kesatuan, dan kesejahteraan rakyat Suriah tidak boleh ditoleransi," kata Utusan Turkiye untuk PBB Ahmet Yildiz.
Turkiye: Kebijakan Israel memicu ketidakstabilan Suriah, mengancam kawasan
Yildiz mengutip kesepakatan 10 Maret dengan SDF, dengan mengatakan belum ada langkah kredibel yang diambil untuk meredakan ketegangan atau membangun keamanan dan kepercayaan. / AA
19 jam yang lalu

Duta Besar Turkiye untuk PBB, Ahmet Yildiz, menyatakan bahwa kebijakan Israel memicu ketidakstabilan di Suriah dan mengancam keamanan regional. Ia mendesak komunitas internasional untuk mencabut sanksi yang tersisa dan mendukung kedaulatan negara tersebut.

"Suriah tetap menjadi perhatian utama dalam agenda internasional. Periode baru ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas berdasarkan kedaulatan, integritas wilayah, dan kesatuan nasional negara tersebut," kata Yildiz dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.

Ia menambahkan bahwa "memperkuat pemerintahan Suriah sangat penting untuk mencapai tujuan ini," seraya menekankan: "Kita tidak boleh membiarkan fokus kita menyimpang dari tugas utama memulihkan stabilitas dan keamanan di negara tersebut."

Yildiz juga menyerukan "penghapusan sanksi yang tersisa agar pemerintahan Suriah dapat memberikan pelayanan kepada warganya," dan menekankan bahwa "pemerintahan yang terpusat dan tentara nasional yang bersatu sangat diperlukan" untuk mencapai perdamaian.

"Perkembangan terbaru di Sweida sekali lagi menunjukkan sifat destruktif dan destabilisasi dari kebijakan Israel di kawasan ini," katanya, memperingatkan bahwa "tindakan yang mengancam kesatuan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat Suriah tidak boleh ditoleransi."

"Upaya yang merongrong kedaulatan Suriah atau memicu fragmentasi membawa risiko serius terhadap destabilisasi regional yang lebih luas," tambahnya.

‘Langkah yang kredibel’

Kekerasan di Sweida pecah pada pertengahan Juli antara suku Badui dan faksi Druze. Pasukan pemerintah turun tangan untuk meredam pertempuran, sementara Israel juga ikut campur dan membombardir Damaskus dengan dalih melindungi minoritas Druze. Sebuah gencatan senjata yang dimediasi AS kemudian diumumkan.

Direkomendasikan

Yildiz menyoroti kesepakatan 10 Maret antara pemerintah Suriah dan organisasi teroris SDF, dengan mencatat: "Kami belum melihat langkah kredibel dari 'SDF' yang dapat mengurangi ketegangan atau berkontribusi pada lingkungan keamanan dan kepercayaan."

"Tekanan tambahan harus diberikan pada 'SDF,' yang berusaha memperpanjang ketidakpastian dan mengeksploitasi potensi krisis untuk keuntungan," tegasnya.

Pada 10 Maret, kepresidenan Suriah mengumumkan penandatanganan kesepakatan untuk integrasi SDF ke dalam institusi negara, menegaskan kembali kesatuan wilayah negara tersebut dan menolak setiap upaya pembagian.

SDF didominasi oleh kelompok teroris YPG, cabang Suriah dari kelompok teroris PKK.

Yildiz mengatakan "periode ke depan membutuhkan keterlibatan dengan pemerintah Suriah dan kerja sama internasional yang lebih erat," sambil menegaskan kembali: "Turkiye akan tetap sepenuhnya berkomitmen pada visi ini."

Pemerintah Suriah telah meningkatkan upaya keamanan sejak penggulingan Bashar al-Assad tahun lalu setelah 24 tahun berkuasa.

Assad melarikan diri ke Rusia pada bulan Desember, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Sebuah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al Sharaa dibentuk pada bulan Januari.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us