Duta Besar Turkiye untuk PBB, Ahmet Yildiz, menyatakan bahwa kebijakan Israel memicu ketidakstabilan di Suriah dan mengancam keamanan regional. Ia mendesak komunitas internasional untuk mencabut sanksi yang tersisa dan mendukung kedaulatan negara tersebut.

"Suriah tetap menjadi perhatian utama dalam agenda internasional. Periode baru ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas berdasarkan kedaulatan, integritas wilayah, dan kesatuan nasional negara tersebut," kata Yildiz dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.

Ia menambahkan bahwa "memperkuat pemerintahan Suriah sangat penting untuk mencapai tujuan ini," seraya menekankan: "Kita tidak boleh membiarkan fokus kita menyimpang dari tugas utama memulihkan stabilitas dan keamanan di negara tersebut."

Yildiz juga menyerukan "penghapusan sanksi yang tersisa agar pemerintahan Suriah dapat memberikan pelayanan kepada warganya," dan menekankan bahwa "pemerintahan yang terpusat dan tentara nasional yang bersatu sangat diperlukan" untuk mencapai perdamaian.

"Perkembangan terbaru di Sweida sekali lagi menunjukkan sifat destruktif dan destabilisasi dari kebijakan Israel di kawasan ini," katanya, memperingatkan bahwa "tindakan yang mengancam kesatuan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat Suriah tidak boleh ditoleransi."

"Upaya yang merongrong kedaulatan Suriah atau memicu fragmentasi membawa risiko serius terhadap destabilisasi regional yang lebih luas," tambahnya.

‘Langkah yang kredibel’

Kekerasan di Sweida pecah pada pertengahan Juli antara suku Badui dan faksi Druze. Pasukan pemerintah turun tangan untuk meredam pertempuran, sementara Israel juga ikut campur dan membombardir Damaskus dengan dalih melindungi minoritas Druze. Sebuah gencatan senjata yang dimediasi AS kemudian diumumkan.