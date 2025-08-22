Duta Besar Turkiye untuk PBB, Ahmet Yildiz, menyatakan bahwa kebijakan Israel memicu ketidakstabilan di Suriah dan mengancam keamanan regional. Ia mendesak komunitas internasional untuk mencabut sanksi yang tersisa dan mendukung kedaulatan negara tersebut.
"Suriah tetap menjadi perhatian utama dalam agenda internasional. Periode baru ini membutuhkan upaya berkelanjutan untuk memastikan perdamaian dan stabilitas berdasarkan kedaulatan, integritas wilayah, dan kesatuan nasional negara tersebut," kata Yildiz dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB pada hari Kamis.
Ia menambahkan bahwa "memperkuat pemerintahan Suriah sangat penting untuk mencapai tujuan ini," seraya menekankan: "Kita tidak boleh membiarkan fokus kita menyimpang dari tugas utama memulihkan stabilitas dan keamanan di negara tersebut."
Yildiz juga menyerukan "penghapusan sanksi yang tersisa agar pemerintahan Suriah dapat memberikan pelayanan kepada warganya," dan menekankan bahwa "pemerintahan yang terpusat dan tentara nasional yang bersatu sangat diperlukan" untuk mencapai perdamaian.
"Perkembangan terbaru di Sweida sekali lagi menunjukkan sifat destruktif dan destabilisasi dari kebijakan Israel di kawasan ini," katanya, memperingatkan bahwa "tindakan yang mengancam kesatuan, stabilitas, dan kesejahteraan rakyat Suriah tidak boleh ditoleransi."
"Upaya yang merongrong kedaulatan Suriah atau memicu fragmentasi membawa risiko serius terhadap destabilisasi regional yang lebih luas," tambahnya.
‘Langkah yang kredibel’
Kekerasan di Sweida pecah pada pertengahan Juli antara suku Badui dan faksi Druze. Pasukan pemerintah turun tangan untuk meredam pertempuran, sementara Israel juga ikut campur dan membombardir Damaskus dengan dalih melindungi minoritas Druze. Sebuah gencatan senjata yang dimediasi AS kemudian diumumkan.
Yildiz menyoroti kesepakatan 10 Maret antara pemerintah Suriah dan organisasi teroris SDF, dengan mencatat: "Kami belum melihat langkah kredibel dari 'SDF' yang dapat mengurangi ketegangan atau berkontribusi pada lingkungan keamanan dan kepercayaan."
"Tekanan tambahan harus diberikan pada 'SDF,' yang berusaha memperpanjang ketidakpastian dan mengeksploitasi potensi krisis untuk keuntungan," tegasnya.
Pada 10 Maret, kepresidenan Suriah mengumumkan penandatanganan kesepakatan untuk integrasi SDF ke dalam institusi negara, menegaskan kembali kesatuan wilayah negara tersebut dan menolak setiap upaya pembagian.
SDF didominasi oleh kelompok teroris YPG, cabang Suriah dari kelompok teroris PKK.
Yildiz mengatakan "periode ke depan membutuhkan keterlibatan dengan pemerintah Suriah dan kerja sama internasional yang lebih erat," sambil menegaskan kembali: "Turkiye akan tetap sepenuhnya berkomitmen pada visi ini."
Pemerintah Suriah telah meningkatkan upaya keamanan sejak penggulingan Bashar al-Assad tahun lalu setelah 24 tahun berkuasa.
Assad melarikan diri ke Rusia pada bulan Desember, mengakhiri rezim Partai Baath yang telah berkuasa sejak 1963. Sebuah pemerintahan baru yang dipimpin oleh Presiden Ahmad al Sharaa dibentuk pada bulan Januari.