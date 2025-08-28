BISNIS DAN TEKNOLOGI
1 menit membaca
Al Mansour dari Qatar berkomitmen investasi $20 miliar di Mozambik
Perusahaan investasi Al Mansour telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara Afrika lainnya.
Al Mansour dari Qatar berkomitmen investasi $20 miliar di Mozambik
Mozambik menandatangani kesepakatan senilai $20 miliar dengan Al Mansour Holdings Qatar. / Others
28 Agustus 2025

Perusahaan investasi asal Qatar, Al Mansour Holding, menandatangani perjanjian kemitraan senilai $20 miliar dengan Mozambik untuk mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, termasuk energi dan pertanian, menurut pernyataan kantor Presiden Daniel Chapo.

Investasi ini menjadi yang terbaru dari rangkaian komitmen Al Mansour Holding di Afrika, setelah kesepakatan serupa diumumkan di Republik Demokratik Kongo, Zambia, dan Botswana dalam dua pekan terakhir.

Sumber daya lahan yang luas, minimnya infrastruktur utama, serta cadangan mineral kelas dunia yang penting bagi transisi energi global membuat Afrika semakin menarik perhatian negara dan perusahaan asal Timur Tengah.

Direkomendasikan

Sebelumnya pada Rabu, Al Mansour Holding yang dipimpin Sheikh Mansour bin Jabor bin Jassim Al Thani juga mengumumkan akuisisi 19,9 persen saham di Invictus Energy asal Australia untuk membantu pembiayaan proyek gas menjanjikan di Zimbabwe.

“Kami tidak datang untuk bersaing, kami datang untuk melengkapi. Kami tidak datang untuk mengambil, kami datang untuk membangun,” ujarnya dalam pernyataan setelah bertemu Chapo pada Selasa, seraya menegaskan bahwa Al Mansour Holding hadir di Afrika untuk jangka panjang.

Di Zambia, Presiden Hakainde Hichilema pada 18 Agustus lalu mengumumkan bahwa perusahaan investasi tersebut berkomitmen menanamkan dana $19 miliar di negara Afrika bagian selatan itu.

SUMBER:TRT World & Agencies
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us