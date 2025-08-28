Perusahaan investasi asal Qatar, Al Mansour Holding, menandatangani perjanjian kemitraan senilai $20 miliar dengan Mozambik untuk mendukung sektor-sektor prioritas pemerintah, termasuk energi dan pertanian, menurut pernyataan kantor Presiden Daniel Chapo.

Investasi ini menjadi yang terbaru dari rangkaian komitmen Al Mansour Holding di Afrika, setelah kesepakatan serupa diumumkan di Republik Demokratik Kongo, Zambia, dan Botswana dalam dua pekan terakhir.

Sumber daya lahan yang luas, minimnya infrastruktur utama, serta cadangan mineral kelas dunia yang penting bagi transisi energi global membuat Afrika semakin menarik perhatian negara dan perusahaan asal Timur Tengah.