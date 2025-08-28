BISNIS DAN TEKNOLOGI
2 menit membaca
Indonesia, Arab Saudi sepakati ekspor produk pangan olahan senilai $60 Juta
Distributor terkemuka Arab Saudi, MBT tandatangai Letter of Intent (LoI) senilai USD 60 juta untuk mengimpor produk pangan olahan Indonesia seperti kopi, biskuit, dan tuna kaleng.
Indonesia, Arab Saudi sepakati ekspor produk pangan olahan senilai $60 Juta
File Foto: Kontainer pengiriman ekspor di di Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta, Indonesia, Rabu, 6 Agustus 2025. (AP Photo/Achmad Ibrahim)
28 Agustus 2025

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengumumkan bahwa distributor besar Arab Saudi, Mohammed Bawazir for Trading Co., Ltd (MBT), telah menandatangani Letter of Intent (LoI) senilai $60 juta (atau sekitar Rp975,85 miliar) untuk mengimpor berbagai produk makanan olahan dari Indonesia.

Produk yang diminati antara lain kopi siap minum, biskuit, dan kaleng tuna, dengan kemungkinan meluas ke produk lainnya.

Penandatanganan dilakukan pada Senin, 25 Agustus oleh Direktur Utama MBT, Fawzi Bawazier, dan disaksikan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (PEN) Kemendag, Fajarini Puntodewi, serta pejabat lain dari Kemendag dan ITPC Jeddah. 

“Komitmen $60 juta ini menjadi kabar baik bagi Indonesia, membuktikan bahwa produk kita mampu bersaing di pasar global,” ujar Puntodewi dalam keterangan resmi, dikutip dari Liputan6.

Pemerintah, melalui Kemendag, berencana menyetujui kesepakatan ini dengan sejumlah langkah strategis, termasuk pitching produk oleh pelaku UMKM serta business matching dalam kerangka program UMKM BISA (Berani Inovasi, Siap Adaptasi) Ekspor. 

“Kami ingin memastikan LoI ini segera terealisasi dalam bentuk transaksi nyata,” jelas Puntodewi dalam pernyataan resmi kepada media setelah penandatangan Lol tersebut.

Direkomendasikan
TerkaitTRT Global - Indonesia dan Arab Saudi menandatangani kesepakatan senilai $27 miliar di bidang energi dan industri

MBT sendiri merupakan distributor besar yang telah lama menjadi mitra Indonesia di Arab Saudi, dengan jaringan distribusi produk makanan, minuman, herbal, hingga personal care. Fawzi Bawazier menegaskan keseriusan menyediakan untuk terus memperluas distribusi produk asal Indonesia di pasar Saudi. 

“Kami terbuka untuk mendukung perusahaan besar maupun UMKM dari Indonesia. Harapan kami, pelaku usaha tidak hanya fokus pada pasar domestik, tetapi juga berani masuk ke pasar Saudi,” ujarnya.

Berdasarkan data Kemendag, total perdagangan Indonesia–Arab Saudi sepanjang Januari–Juni 2025 mencapai $3,28 miliar. Ekspor Indonesia sebesar $1,70 miliar, meningkat 49,5 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, sementara impor tercatat $1,58 miliar. 

Dengan demikian, Indonesia mencatatkan surplus perdagangan senilai $128 juta. Dari angka tersebut, ekspor produk pangan olahan menghasilkan $134 juta, naik 4,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

SUMBER:TRT Indonesia & Agensi
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us