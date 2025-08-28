POLITIK
2 menit membaca
China, Arab Saudi perdalam hubungan, tegaskan dukungan perdagangan global dan multilateraralisme
Pada awal Pameran China-Negara Arab, Beijing dan Riyadh berjanji untuk meningkatkan kerja sama di bidang perdagangan, investasi, dan energi, dengan menyelaraskan Inisiatif Jalur Sutra milik China dengan Visi 2030 Riyadh.
China, Arab Saudi perdalam hubungan, tegaskan dukungan perdagangan global dan multilateraralisme
Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, menghadiri pertemuan dengan para pemimpin bisnis global. / Reuters
28 Agustus 2025

China dan Arab Saudi telah berkomitmen untuk memperdalam kerja sama dalam perdagangan, investasi, serta rantai industri dan pasokan, selain mendukung bersama sistem perdagangan multilateral, menurut laporan media pemerintah China pada hari Rabu.

Kesepahaman ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, dan Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, pada hari Selasa.

Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Pameran Negara-Negara Arab-China selama empat hari, yang dimulai dari Kamis hingga Minggu di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia Hui di barat laut China, di mana kedua pihak saling bertukar pandangan.

Tahun ini menandai peringatan 35 tahun hubungan diplomatik antara China dan Arab Saudi.

Wang menyatakan bahwa China siap menyelaraskan Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, memperluas perdagangan bilateral, meningkatkan investasi dua arah, dan memperluas kerja sama dalam energi baru, rantai pasokan, dan pasar modal untuk memperkuat hubungan ekonomi.

Direkomendasikan

Mengamati bahwa ekonomi global saat ini menghadapi tantangan berat dan sistem perdagangan multilateral sedang berada di bawah tekanan, kedua negara sepakat untuk memanfaatkan sepenuhnya platform seperti G20 dan WTO, memperkuat koordinasi, bersama-sama menjaga aturan perdagangan internasional, dan mendukung multilateralisme melalui keterbukaan dan kerja sama.

Al-Falih menyatakan bahwa Riyadh siap memperdalam kerja sama perdagangan, mendukung perusahaan-perusahaan Saudi untuk memperluas investasi di China, dan menyambut lebih banyak perusahaan China untuk berinvestasi di Arab Saudi.

Ia juga menambahkan bahwa kedua negara akan memperkuat kerja sama praktis dalam manufaktur canggih, energi baru, rantai pasokan, dan kawasan industri, sehingga semakin memperkaya kemitraan strategis komprehensif mereka.

Arab Saudi mendukung multilateralisme dan siap bekerja sama dengan China untuk menjaga sistem perdagangan multilateral dan aturan perdagangan global, tambahnya.

Dalam perkembangan terkait, dialog China-Arab Saudi yang melibatkan sektor pemerintah dan bisnis diadakan di Beijing pada hari Selasa, di mana perusahaan-perusahaan China dan Saudi mengadakan pertukaran langsung, dengan fokus pada kerja sama proyek besar, penyelarasan rantai industri, dan peluang investasi.

SUMBER:AA
Jelajahi
AS dan China jeda perang dagang setelah kesepakatan pengurangan tarif mulai berlaku
Angkatan Udara India sebut kehilangan adalah bagian dari pertempuran, semua pilot telah kembali
Gaza menghadapi 'risiko kritis kelaparan': PBB, pemantau yang didukung LSO
Kunjungan Presiden Israel memicu protes di Berlin
40 warga sipil dan 11 tentara Pakistan tewas dalam bentrokan dengan India pekan lalu
China menyajikan front yang bersatu dengan Amerika Latin, dengan tujuan untuk mengimbangi perang dagang Trump
'Bangga' karena hentikan 'konflik nuklir' antara India dan Pakistan: Trump
Menteri Pakistan mengatakan pertempuran dengan India berdampak minimal pada fiskal
Serangan udara junta Myanmar menewaskan 22 orang di sekolah: saksi mata
Amnesty, organisasi HAM gugat pemerintah Inggris atas dukungan genosida Gaza oleh Israel
India hanya menghentikan sementara aksi militer terhadap Pakistan: PM Modi
Bagaimana Turkiye menjadi mediator global yang terpercaya di zona konflik
Akun troll sayap kanan serang sekretaris luar negeri India setelah gencatan senjata dengan Pakistan
Bagaimana China membangun J-10C, pesawat tempur Pakistan yang menantang Rafale India
Oleh Kazim Alam
Zelenskyy terima proposal presiden Rusia untuk melanjutkan pembicaraan damai di Istanbul
Lihat sekilas tentang TRT Global. Bagikan umpan balik Anda!
Contact us