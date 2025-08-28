China dan Arab Saudi telah berkomitmen untuk memperdalam kerja sama dalam perdagangan, investasi, serta rantai industri dan pasokan, selain mendukung bersama sistem perdagangan multilateral, menurut laporan media pemerintah China pada hari Rabu.

Kesepahaman ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, dan Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, pada hari Selasa.

Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Pameran Negara-Negara Arab-China selama empat hari, yang dimulai dari Kamis hingga Minggu di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia Hui di barat laut China, di mana kedua pihak saling bertukar pandangan.

Tahun ini menandai peringatan 35 tahun hubungan diplomatik antara China dan Arab Saudi.

Wang menyatakan bahwa China siap menyelaraskan Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, memperluas perdagangan bilateral, meningkatkan investasi dua arah, dan memperluas kerja sama dalam energi baru, rantai pasokan, dan pasar modal untuk memperkuat hubungan ekonomi.