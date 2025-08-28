China dan Arab Saudi telah berkomitmen untuk memperdalam kerja sama dalam perdagangan, investasi, serta rantai industri dan pasokan, selain mendukung bersama sistem perdagangan multilateral, menurut laporan media pemerintah China pada hari Rabu.
Kesepahaman ini dicapai dalam pertemuan antara Menteri Perdagangan China, Wang Wentao, dan Menteri Investasi Arab Saudi, Khalid Al-Falih, pada hari Selasa.
Pertemuan tersebut berlangsung menjelang Pameran Negara-Negara Arab-China selama empat hari, yang dimulai dari Kamis hingga Minggu di Yinchuan, wilayah otonom Ningxia Hui di barat laut China, di mana kedua pihak saling bertukar pandangan.
Tahun ini menandai peringatan 35 tahun hubungan diplomatik antara China dan Arab Saudi.
Wang menyatakan bahwa China siap menyelaraskan Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan Visi 2030 Arab Saudi, memperluas perdagangan bilateral, meningkatkan investasi dua arah, dan memperluas kerja sama dalam energi baru, rantai pasokan, dan pasar modal untuk memperkuat hubungan ekonomi.
Mengamati bahwa ekonomi global saat ini menghadapi tantangan berat dan sistem perdagangan multilateral sedang berada di bawah tekanan, kedua negara sepakat untuk memanfaatkan sepenuhnya platform seperti G20 dan WTO, memperkuat koordinasi, bersama-sama menjaga aturan perdagangan internasional, dan mendukung multilateralisme melalui keterbukaan dan kerja sama.
Al-Falih menyatakan bahwa Riyadh siap memperdalam kerja sama perdagangan, mendukung perusahaan-perusahaan Saudi untuk memperluas investasi di China, dan menyambut lebih banyak perusahaan China untuk berinvestasi di Arab Saudi.
Ia juga menambahkan bahwa kedua negara akan memperkuat kerja sama praktis dalam manufaktur canggih, energi baru, rantai pasokan, dan kawasan industri, sehingga semakin memperkaya kemitraan strategis komprehensif mereka.
Arab Saudi mendukung multilateralisme dan siap bekerja sama dengan China untuk menjaga sistem perdagangan multilateral dan aturan perdagangan global, tambahnya.
Dalam perkembangan terkait, dialog China-Arab Saudi yang melibatkan sektor pemerintah dan bisnis diadakan di Beijing pada hari Selasa, di mana perusahaan-perusahaan China dan Saudi mengadakan pertukaran langsung, dengan fokus pada kerja sama proyek besar, penyelarasan rantai industri, dan peluang investasi.