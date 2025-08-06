Pemerintahan Presiden Donald Trump akan mewajibkan pemohon visa dari Zambia dan Malawi untuk membayar jaminan (visa bond) hingga $15.000 bagi beberapa visa wisata dan bisnis, dalam program percontohan yang akan dimulai dua minggu lagi, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS.

“Kebijakan terarah dan masuk akal ini menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap hukum imigrasi AS sekaligus mencegah pelanggaran masa tinggal visa,” ujar pejabat Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, kepada para wartawan pada Selasa.

“Mulai 20 Agustus 2025, warga negara atau pemegang paspor dari dua negara ini yang dinyatakan memenuhi syarat untuk visa B1/B2 harus membayar uang jaminan sebesar $5.000, $10.000, atau $15.000, yang ditentukan pada saat wawancara visa,” demikian bunyi pemberitahuan di situs web Departemen Luar Negeri.

Pengumuman terkait program ini, yang memberi wewenang kepada petugas konsuler AS di seluruh dunia untuk menetapkan jaminan visa bagi pengunjung dari negara-negara dengan tingkat pelanggaran masa tinggal visa yang tinggi, muncul di Federal Register pada Senin, meskipun belum menyebutkan nama negara mana pun.

Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri pada hari yang sama menjelaskan bahwa penentuan negara akan dilakukan berdasarkan “tingginya tingkat pelanggaran visa, kekurangan dalam proses penyaringan dan pemeriksaan latar belakang, kekhawatiran terkait perolehan kewarganegaraan melalui investasi tanpa syarat tinggal, serta pertimbangan kebijakan luar negeri.”

Juru bicara tersebut, yang berbicara tanpa disebutkan namanya, menambahkan bahwa daftar negara dalam program ini dapat diperbarui sewaktu-waktu.

Dana jaminan akan dikembalikan kepada pemohon jika mereka meninggalkan AS dalam jangka waktu yang diizinkan sesuai dengan ketentuan visa dan mematuhi seluruh persyaratan status visa mereka.