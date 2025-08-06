Pemerintahan Presiden Donald Trump akan mewajibkan pemohon visa dari Zambia dan Malawi untuk membayar jaminan (visa bond) hingga $15.000 bagi beberapa visa wisata dan bisnis, dalam program percontohan yang akan dimulai dua minggu lagi, menurut pernyataan Departemen Luar Negeri AS.
“Kebijakan terarah dan masuk akal ini menegaskan kembali komitmen pemerintah terhadap hukum imigrasi AS sekaligus mencegah pelanggaran masa tinggal visa,” ujar pejabat Departemen Luar Negeri AS, Tammy Bruce, kepada para wartawan pada Selasa.
“Mulai 20 Agustus 2025, warga negara atau pemegang paspor dari dua negara ini yang dinyatakan memenuhi syarat untuk visa B1/B2 harus membayar uang jaminan sebesar $5.000, $10.000, atau $15.000, yang ditentukan pada saat wawancara visa,” demikian bunyi pemberitahuan di situs web Departemen Luar Negeri.
Pengumuman terkait program ini, yang memberi wewenang kepada petugas konsuler AS di seluruh dunia untuk menetapkan jaminan visa bagi pengunjung dari negara-negara dengan tingkat pelanggaran masa tinggal visa yang tinggi, muncul di Federal Register pada Senin, meskipun belum menyebutkan nama negara mana pun.
Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri pada hari yang sama menjelaskan bahwa penentuan negara akan dilakukan berdasarkan “tingginya tingkat pelanggaran visa, kekurangan dalam proses penyaringan dan pemeriksaan latar belakang, kekhawatiran terkait perolehan kewarganegaraan melalui investasi tanpa syarat tinggal, serta pertimbangan kebijakan luar negeri.”
Juru bicara tersebut, yang berbicara tanpa disebutkan namanya, menambahkan bahwa daftar negara dalam program ini dapat diperbarui sewaktu-waktu.
Dana jaminan akan dikembalikan kepada pemohon jika mereka meninggalkan AS dalam jangka waktu yang diizinkan sesuai dengan ketentuan visa dan mematuhi seluruh persyaratan status visa mereka.
Pengetatan aturan
Trump menjadikan pengetatan imigrasi ilegal sebagai salah satu fokus utama masa kepresidenannya, termasuk dengan meningkatkan pengamanan perbatasan serta memperbanyak penangkapan terhadap imigran yang tinggal secara tidak sah di AS.
Pada bulan Juni, ia mengeluarkan larangan perjalanan yang sepenuhnya atau sebagian melarang warga dari 19 negara masuk ke AS dengan alasan keamanan nasional.
Beberapa negara Afrika lain seperti Burundi, Djibouti, dan Togo juga tercatat memiliki tingkat pelanggaran masa tinggal yang tinggi, berdasarkan data US Customs and Border Protection tahun fiskal 2023.
Para pemegang visa yang diwajibkan membayar visa bond harus masuk dan keluar dari AS melalui tiga pelabuhan masuk yang telah ditentukan, menurut pemberitahuan Departemen Luar Negeri pada Selasa.
Ketiga bandara tersebut adalah Bandara Logan Boston, Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, dan Bandara Dulles di Washington.
Pemerintah memperingatkan bahwa jika pelancong tersebut tiba atau berangkat dari tempat lain, mereka bisa ditolak masuk atau keberangkatan mereka tidak akan tercatat secara resmi.