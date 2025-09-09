Nepal telah mencabut larangan media sosial setelah protes yang menyebabkan kematian 19 orang, menurut seorang menteri pemerintah.

Pemerintah membatalkan larangan media sosial yang diberlakukan minggu lalu, kata juru bicara Kabinet sekaligus Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi, Prithvi Subba Gurung, pada hari Selasa.

Keputusan ini diambil setelah 19 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam protes "Gen Z" pada hari Senin yang menentang korupsi yang meluas. Protes tersebut dipicu oleh larangan media sosial.

"Kami telah mencabut penutupan media sosial. Sekarang sudah berfungsi kembali," kata Gurung kepada Reuters.

Perdana Menteri K.P. Sharma Oli menyatakan kesedihannya atas insiden kekerasan yang terjadi akibat "infiltrasi dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan pribadi."

Pemerintah akan memberikan bantuan kepada keluarga korban yang meninggal dan menyediakan perawatan gratis bagi mereka yang terluka, tambahnya.

"Sebuah panel investigasi akan dibentuk untuk mencari tahu penyebab, menilai kerugian, dan memberikan rekomendasi dalam waktu 15 hari agar insiden serupa tidak terulang di masa depan," kata Oli dalam pernyataan pada Senin malam.