Pertahanan udara NATO berhadapan langsung dengan drone Rusia di ruang udara Polandia: juru bicara
Ukraina mengatakan Rusia meluncurkan lebih dari 400 drone dan rudal semalam, sementara Polandia menyiagakan pertahanan udara untuk menghadang objek-objek yang dianggap berbahaya.
Jenderal Polandia Wieslaw Kukula dan kepala kepolisian Marek Boron menghadiri rapat darurat pemerintah setelah pelanggaran wilayah udara Rusia. / Reuters
10 September 2025

Pertahanan udara NATO membantu menangkal drone yang memasuki wilayah udara Polandia pada malam hari, dan kepala aliansi Mark Rutte sedang berkomunikasi dengan Warsawa, kata juru bicara NATO pada hari Rabu.

"Banyak drone memasuki wilayah udara Polandia pada malam hari dan dihadapi oleh pertahanan udara Polandia dan NATO. Sekretaris Jenderal NATO sedang berkomunikasi dengan kepemimpinan Polandia dan NATO berkonsultasi secara erat dengan Polandia," tulis juru bicara Allison Hart di platform X.

Hart mengatakan bahwa para duta besar NATO mengadakan pertemuan rutin pada Rabu pagi dan "akan membahas bagaimana NATO merespons drone yang memasuki Polandia pada malam hari."

Pasukan Rusia meluncurkan lebih dari 400 drone dan rudal ke Ukraina pada malam hari, menurut angkatan udara Ukraina, setelah Polandia mengumumkan bahwa mereka telah mengerahkan pertahanan udara untuk mencegat "objek-objek berbahaya."

Angkatan udara Ukraina mengatakan Moskow telah meluncurkan 415 drone dan 43 rudal dalam serangan yang menurut pejabat Ukraina menyebabkan setidaknya satu orang tewas.

Unit pertahanan udara berhasil menjatuhkan 386 drone dan 27 rudal, tambah angkatan udara.

‘Preseden Berbahaya’

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengatakan pada hari Rabu bahwa delapan drone Rusia "ditujukan ke arah" Polandia dalam serangan malam yang diluncurkan oleh Moskow, yang memaksa Warsawa untuk mengerahkan pertahanan udara.

"Bukan hanya satu drone Shahed yang bisa disebut sebagai kecelakaan, tetapi setidaknya delapan drone serang yang ditujukan ke arah Polandia," kata Zelenskyy, merujuk pada drone rancangan Iran yang digunakan oleh Moskow, seraya menambahkan bahwa insiden tersebut merupakan "Preseden yang sangat berbahaya bagi Eropa."

‘Tembok Drone’

Uni Eropa harus mengembangkan "tembok drone" di sepanjang sisi timur perbatasan bersama, kata Komisaris Pertahanan Uni Eropa Andrius Kubilius setelah penembakan drone Rusia di atas Polandia.

"Sekali lagi Rusia menguji negara-negara perbatasan, UE & NATO," tulis Kubilius dalam sebuah unggahan di platform media sosial X. "Kita harus bekerja sama dengan Negara Anggota, negara perbatasan, dan Ukraina. Rusia akan dihentikan."

SUMBER:TRT World & Agencies
