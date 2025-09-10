Pertahanan udara NATO membantu menangkal drone yang memasuki wilayah udara Polandia pada malam hari, dan kepala aliansi Mark Rutte sedang berkomunikasi dengan Warsawa, kata juru bicara NATO pada hari Rabu.

"Banyak drone memasuki wilayah udara Polandia pada malam hari dan dihadapi oleh pertahanan udara Polandia dan NATO. Sekretaris Jenderal NATO sedang berkomunikasi dengan kepemimpinan Polandia dan NATO berkonsultasi secara erat dengan Polandia," tulis juru bicara Allison Hart di platform X.

Hart mengatakan bahwa para duta besar NATO mengadakan pertemuan rutin pada Rabu pagi dan "akan membahas bagaimana NATO merespons drone yang memasuki Polandia pada malam hari."

Pasukan Rusia meluncurkan lebih dari 400 drone dan rudal ke Ukraina pada malam hari, menurut angkatan udara Ukraina, setelah Polandia mengumumkan bahwa mereka telah mengerahkan pertahanan udara untuk mencegat "objek-objek berbahaya."

Angkatan udara Ukraina mengatakan Moskow telah meluncurkan 415 drone dan 43 rudal dalam serangan yang menurut pejabat Ukraina menyebabkan setidaknya satu orang tewas.

Unit pertahanan udara berhasil menjatuhkan 386 drone dan 27 rudal, tambah angkatan udara.